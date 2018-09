Mont-de-Marsan, France

Les perceptions d'Amou, Mugron, Geaune, Hagetmau et Soustons ne fermeront pas, comme c'était prévu, en janvier prochain. Le gouvernement revient en arrière. Le secrétaire d'Etat en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, l'a annoncé ce vendredi lors d'une visite au centre des Finances Publiques de Mont-de-Marsan où l'attendait, à l'appel d'une intersyndicale, un comité d'accueil d'une cinquantaine d'agents inquiets pour leur avenir et celui du service public. Les fonctionnaires brandissaient des pancartes, dans le hall, sur lesquelles on pouvait lire : "Fossoyeur de la Fonction Publique", ou encore "non aux suppressions d'emplois".

Le secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt, annonce que les perceptions d'Amou, Mugron, Geaune, Hagetmau et Soustons ne fermeront pas sans lever tous les doutes. Reportage Frédéric Denis Copier

Lors de sa visite, le secrétaire d'Etat a aussi assuré qu'il n'y aurait "aucun licenciement dans la Fonction Publique", que l'Etat accompagnera la formation et la mobilité des agents, mais le discours d'Olivier Dussopt n'a pas forcément rassuré les agents landais des Finances Publiques qui ont connu 150 suppressions de postes en 10 ans dans les services des Finances Publiques dans les Landes rappellent les syndicats. Ils sont un peu moins de 600 fonctionnaires des Finances Publiques, aujourd'hui dans les Landes.

Les fonctionnaires landais des Finances Publiques pas rassurés après la visite de leur secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt, à Mont de Marsan ce vendredi Copier

Olivier Dussopt était aussi attendu par les maires des Landes, inquiets de la disparition de la taxe d'habitation qui est leur seul levier pour abonder le budget de leurs communes hormis les dotations d'Etat sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Le secrétaire d'Etat a promis que la perte serait compensée à l'euro près et que les communes vont sûrement récupérer la part départementale de la taxe foncière.

Hervé Bouyrie, président de l'association des maires des Landes, réagit à la compensation promise par l'Etat aux communes suite à la disparition de la taxe d'habitation Copier