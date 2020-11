Landes : la liste des secteurs qui recrutent en plein confinement

En plein confinement, difficile de trouver du travail. Pourtant, selon l'antenne départementale de Pôle emploi, deux secteurs recrutent activement en ce moment : celui de la santé, et de l'agroalimentaire. Des emplois qualifiés, mais pas que, sont proposés dans les Landes.

En période de confinement, et en pleine crise sanitaire, il peut-être compliqué de décrocher un emploi. Pourtant dans les Landes, les besoins sont importants, notamment dans certains secteurs, très touchés par la crise du covid 19, comme la santé, ou l'agroalimentaire. Des postes à qualifications variables sont proposés.

Deux autres secteurs recrutent dans notre département, quelque soit la période : l'agriculture, et le secteur du bâtiment.

Le secteur de la santé recrute activement dans les Landes

Pour faire face à la crise du covid19, les hôpitaux landais et les Ehpad ont besoin de bras. Dans le département, les établissements de santé recherchent des emplois qualifiés, comme des infirmiers : Pôle emploi propose plus de50 offres d'emplois en ce moment. Mais le département a aussi besoin de pharmaciens hospitaliers, de podologues, ou encore des cadres de santé dans les Ehpad.

Un manque d'emploi qualifié, mais aussi un manque d'emplois qui demandent un niveau d'étude moins élevé, comme des cuisiniers pour les maisons de retraites, ou des aides ménagers en hôpital.

Enfin, plus de 87 postes d'aides à domicile sont proposés en ce moment à l'échelle du département.

Un autre domaine recrute beaucoup en ce moment : l'agroalimentaire

C'est le deuxième secteur qui recrute le plus dans les Landes en ce moment. Avec la crise sanitaire, et le confinement, les supermarchés travaillent encore plus. Les restaurants étant fermés, la cuisine à la maison revient en force.

Selon la direction de Pole emploi, 90 offres sont proposées en ce moment dans les Landes. Notamment dans la logistique, comme des préparateurs de commande.

Certains postes n'exigent pas de qualification particulière, mais ils demandent toutefois une grande capacité d'adaptation, car les employés travaillent souvent dans des hangars, dans le froid, avec une cadence importante.

Ce secteur recrute des personnes qui n'ont parfois aucune expérience, explique Pole emploi. Le salarié peut être formé de quinze jours à quatre semaines, le temps de développer les compétences, avant d'être embauché.

D'autres secteurs ont toujours besoin de bras dans les Landes, confinement ou pas...

Deux autres secteurs recrutent toujours beaucoup, quelque soit la période de l'année dans les Landes. Ce sont bien sur le secteur de l'agriculture et celui du bâtiment.

En agriculture, les besoins sont importants : le Kiwi recrute beaucoup en ce moment. là encore, aucun diplôme est nécessaire, la personne peut être formée directement sur place. Plus de 100 offres sont publiées sur Pôle emploi.

Le secteur du bâtiment recrute lui aussi : 123 offres en cours. Un secteur en besoin croissant, qui évolue notamment avec le plan de relance écologique. La partie verte des métiers du bâtiment propose de plus en plus d'emplois.