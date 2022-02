Landes : la livraison de repas à domicile jusqu'à la campagne avec FoodAcqui

"Nous vous livrons où personne n'arrive", peut-on lire en haut du site. Les restaurants référencés sont à Capbreton, Hossegor, Seignosse et Bénesse-Maremne. FoodAcqui est présent au Sud-Ouest des Landes depuis début décembre. Le principe ? A l'image d'Uber Eat ou Deliveroo (qui ne sont pas présents dans ces villes, NDLR), FoodAcqui propose de vous livrer des repas à domicile. Seule différence, eux sont en voiture et vont donc plus loin. "On voulait apporter le même service que dans les grandes villes, mais dans les petites communes, donc on peut aller jusqu'à une dizaine de kilomètre du restaurant !", explique Olivia De Robert l'une des gérantes. "Il y a pas longtemps on a dû prendre un petit chemin de terre pour livrer", sourit-elle. "On est même allé jusqu'à Tosse, on ne pensait pas !"

Un pari qui satisfait aussi bien les clients que les restaurants. "Eux ça leur permet d'atteindre une clientèle qui ne se serait pas forcément déplacé jusqu'à chez eux, et qui pourrait revenir ensuite pourquoi pas."

FoodAcqui est le fruit d'un constat pour les deux gérants, pendant le confinement : "les restaurants faisaient leur propre livraison à domicile mais ce n'était pas très bien organisé." Le service semble déjà bien installé : "beaucoup de restaurant nous contacte pour être ajouté au catalogue. Mais on ne se précipite pas. L'idée est de toujours offrir un service de qualité."