Landes : la Montoise du bois, scierie créée en 1955, c'est fini

La Montoise du bois, scierie fondée en 1955, c'est fini. Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a rendu son jugement ce vendredi concernant le sort du fabricant de parquets et lambris. Les juges cèdent, dans un premier jugement, une partie de l'entreprise à Lesbats scieries d'Aquitaine, dont le siège social est à Léon. C'était le seul repreneur qui s'était fait connaitre.

Le reste de la Montoise du bois est liquidé. Le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé, dans un deuxième jugement, la liquidation judiciaire de la scierie emblématique de la route de Sabres, à la sortie ouest de la préfecture des Landes.

Sur le plan social, 26 des 40 salariés sont licenciés. La société Lesbats scieries d'Aquitaine reprend 14 personnes et une ligne de sciage de bois bien spécifique.

La fin d'une entreprise bien connue dans les Landes

La Montoise du bois, crée il y a 65 ans, s'est lentement enfoncée dans les difficultés, après la tempête Klaus de 2009. Le prix du pin maritime, matière première de l'entreprise pour fabriquer parquets et autres lambris, a flambé. Avec 60% de la forêt landaise impactée, le bois s'est fait plus rare et donc plus cher.

La Montoise du bois s'était aussi lancée dans la fabrication de meubles en kit vendus en grande surface mais la grande distribution imposait trop de contraintes pour continuer.

Si l'activité principale de la Montoise du bois, la scierie, tournait encore normalement, début 2019, pas suffisant pour éviter les pertes qui ont commencé en 2015. La Montoise du Mois affichait des pertes à hauteur de 754 277€ en 2018. L'entreprise n'ai jamais repassé dans le vert depuis cinq ans.

Dès les premières pertes, la direction de la Montoise du bois a réagi, notamment en investissant près de 5 millions d'euros dans une nouvelle ligne de scierie pour produire des emballages en bois et pour pouvoir traiter d'autres essence de bois. C'est d'ailleurs ces machines et les salariés qui les maîtrisent qui intéressaient le seul repreneur déclaré : Lesbats scieries d'Aquitaine.Cet investissement n'a donc pas suffi et la crise du coronavirus a entériné le sort de l'entreprise familiale.