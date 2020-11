Confinement dans les Landes : la saison écourtée des établissements thermaux

Après trois mois et demi de fermeture au printemps, les établissements thermaux ont dû fermer dans la précipitation le jeudi 29 octobre, après l'annonce du nouveau confinement. Pas de réouverture prévue d'ici le mois de mars prochain. Les Landes, premier département thermal de France avec cinq villes thermales et 19 établissements thermaux, a compté plus de 75. 000 curistes en 2019. L'an dernier, l'économie du thermalisme représentait près de 2.000 emplois directs, et l'activité thermale a généré 172 millions d'euros de ressources dont 81 millions de chiffre d'affaires dans les établissements thermaux (*).

Un peu plus d'une semaine après la fermeture, quel bilan peut-on tirer de cette saison si particulière ? Questions posées à Arnaud Laborde, président du Syndicat des Etablissements Thermaux des Landes, et gérant des Thermes de Saubusse.

France Bleu Gascogne : Est-ce que vous étiez préparé à cette annonce d'un reconfinement ?

Arnaud Laborde : Pas du tout. Nous y avions déjà goûté au mois de mars dernier, où l'on a été fermé pendant trois mois et demi. Les curistes, au mois d'avril, nous ont demandé comment ils pouvaient faire, sans cure, pour passer un hiver à peu près correct. Nous leur avons répondu que nous allions ouvrir en novembre et décembre, ce que nous ne faisions pas d'habitude. Donc, on a eu pas mal de réservations pour ce mois de décembre. Et maintenant, on dit aux gens : restez chez vous, vous prendrez des médicaments pour passer un hiver confortable ! On est furieux ! De savoir que nous ne sommes pas essentiels, alors qu'on a une profession où l'on soulage les maux, c'est d'ailleurs prouvé avec le service médical rendu, on sert à quelque chose. Donc, quand on nous dit que nous ne sommes pas essentiels, je pense qu'on s'en souviendra un jour.

Vous êtes à la tête des Thermes de Saubusse, comment s'est passée la dernière journée ?

Nous avons fait les derniers soins jeudi, nous voulions faire vendredi et samedi. Mais, la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) nous a dit si vous faites des soins, ils ne seront pas remboursés, donc ça a été clair au moins, on n'a pas eu le choix ! Et on a eu des gens qui ont pleuré, car les gens ne viennent pas en cure pour s'amuser, c'est une légende, ce sont des gens qui ont des douleurs et ils viennent en cure parce qu'ils en ont besoin, surtout à l'approche de l'hiver. On leur a dit que peut-être l'année prochaine ils pourraient refaire des cures, mais on ne sait même pas comment on va vivre ça en 2021.

Quel bilan de cette saison ?

D'habitude nous fermons fin novembre et là nous avions prévu d'être ouverts jusqu'au 19 décembre, c'est à dire une cure de plus. Début décembre, nous avions une centaine de curistes inscrits quand même ! Et on espérait rattraper un peu notre perte. Et là c'est la catastrophe, puisqu'on va même pas faire 40% de notre chiffre d'affaires par rapport à une année normale.

Vous parlez de Saubusse ?

C'est un peu partout pareil. J'ai discuté avec mes collègues de Dax, c'est pareil. C'est catastrophique. On avait prévu des investissements, comme tous les hivers, mais comment on va faire ? C'est très compliqué. Comme c'est assez brutal, je ne vais tout vous dire, puisque je n'en sais rien, je n'ai pas les chiffres des uns ou des autres, mais c'est vrai que nous sommes très inquiets sur l'avenir de la profession.

Y a t-il des risques de fermeture définitive d'établissements thermaux ?

Non officiellement. J'ai eu quelques collègues, qui me disent qu'ils ne sont pas bien mais ils pensent quand même rouvrir. Sauf si, l'année prochaine on nous refait le coup.

Une réouverture début décembre : ce n'était pas envisageable ?

J'y ai pensé, mais le 1er décembre c'est un mardi, et nous les cures c'est trois semaines, donc il aurait fallu rouvrir le 29 novembre. Donc notre dernière cure elle est râpée. Evidemment que nous y avions pensé, mais d'après ce que j'entends.. 1er décembre... ça va continuer...

Les établissements thermaux ont donc préféré dit stop pour cette saison ?

On n'a pas le choix. Remettre en route un établissement thermal ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut des analyses à chaque fois, pour prouver que nous avons zéro bactérie dans notre eau, nous sommes la seule profession à avoir une telle législation. Donc, il n'était pas possible d'envisager une nouvelle réouverture.

Dans les Landes, les établissement ont rouverte entre fin juin et mi juillet : les curistes étaient de retour ?

Oui, ils étaient de retour, parce qu'ils tenaient à faire leur cure. Nous avons eu pas mal d'annulations, car quelques médecins dissuadaient leurs patients de venir, en leur disant qu'ils iraient l'année prochaine. Donc on a eu des mois pas mauvais, mais qui n'étaient pas équivalent à ce que l'on avait prévu. C'est pou ça que, même si on a eu des mois à peu près corrects, on envisage un chiffre d'affaires autour de 40%.

Et des conséquences pour l'emploi ?

Evidemment. Surtout avec le chômage partiel. C'est vrai c'est magique, ça permet de conserver nos personnels, mais tout le n'avait pas prévu que maintenant il faut payer 10% de congés payés sur tous les CDD, plus la prévoyance. Quand vous avez encaissé zéro, et qu'il faut sortir en plus 10% de congés payés, c'est très dur. C'est catastrophique oui, parce qu'on nous propose des reports de charges, mais ça veut dire quoi ? Si on ne peut pas les payer maintenant, on ne pourra pas les payer après ! C'est ridicule.

Vous sentez vous soutenus par les pouvoirs publics ?

On a deux députés, Lionel Causse et Boris Vallaud, qui essaient de nous défendre, je les ai de temps en temps au téléphone. Ils essaient de parler à l'Assemblée, on a vu Lionel Causse la semaine dernière qui a voulu nous soutenir, mais il s'est fait remballé par le gouvernement. On a des députés qui nous soutiennent, mais ils ne sont pas suivis là-haut. Et puis, le gouvernement on dirait que le thermalisme, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, on a demandé à la Région aussi de s'occuper de nous, on est dans l'attente d'une réponse. Pour l'instant on n'a rien. Même pour les aides pour la mise en place du protocole sanitaire, pour l'instant c'est zéro.

Votre état d'esprit et celui de vos collègues ?

Nous sommes dépités, parce que quand on dit que nous ne sommes pas essentiels, évidemment on se monte les uns contre les autres. On se dit : tiens tu crois que cette profession elle est plus essentielle que la notre ? Moi je dis, les gens qui peuvent travailler maintenant, même s'il paraissent moins essentiels, c'est bien qu'ils travaillent. Mais c'est vrai, que quand on nous dit que nous ne sommes pas essentiels, ça nous choque et nous vexe profondément.

Y a t-il malgré tout une date pour la prochaine saison ?

C'est le 7 mars... Si tout va bien... Parce qu'on ose plus tabler sur des perspectives. Mais bon, on espère.

(*) Source : Conseil Départemental des Landes : https://www\.landes\.fr/thermalisme