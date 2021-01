Landes : le chômage a bondi de 7.8 % en 2020

Le département des Landes compte désormais 21 160 chômeurs sans aucune activité (catégorie A), en hausse de 7.8 % sur un an, selon les statistiques communiquées ce mercredi 27 janvier par le ministère du travail. Comme dans la plupart des autres départements français, le chômage a bondi en 2020 à cause de la crise sanitaire, qui a bouleversé l'économie. En incluant les personnes en activité réduite (catégorie B et C), le département des Landes compte 37 800 inscrits à Pôle Emploi, tenus de rechercher un emploi, en hausse de 4.9 % sur un an.

En un an, le département des Landes compte 1 540 chômeurs de plus sans aucune activité.

Même si les chiffres du 4e trimestre 2020 sont meilleurs que prévu, malgré le deuxième confinement, ils ne suffisent pas à compenser la très forte augmentation du chômage constatée dans les Landes au deuxième trimestre, dans la foulée du premier confinement. Au 4e trimestre, le chômage a baissé de 3.9 % dans les Landes pour les chômeurs sans aucune activité (catégorie A) et baissé de 2.7 % si l'on inclut ceux ayant une activité partielle (catégorie A + B + C), comparé au trimestre précédent.

En 2020, ce sont surtout des hommes qui ont perdu leur emploi : le chômage (catégorie A), bondi de 11.7 % pour eux dans les Landes, contre 4.4 % pour les femmes. Tous sexes confondus, ce sont d’abord les seniors qui ont souffert de la crise en 2020 : le chômage (catégorie A) augmente de 9.1 % chez les plus de 50 ans dans les Landes, contre 7.8 % de hausse pour les 25-49 ans et + 5.5 % chez les moins de 25 ans,