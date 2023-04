Landes : le club de sauvetage côtier de Messanges grand gagnant du budget participatif 2023

Ils ont mené cette "bataille" comme ils se rendent sur chaque compétition. Avec motivation, détermination, énergie, et bonne humeur. "Et cela a payé" se réjouit ce lundi 3 avril le président du Waiteuteu, le club de sauvetage côtier de Messanges . Un petit peu plus tôt dans la journée, Daniel Balestra a appris que le projet de son association va bénéficier du budget participatif 2023 du Département des Landes . Comme depuis deux ans, la collectivité alloue une somme de 1,5 million d'euros pour des projets choisis par les habitants. A l'issue de ce vote, 45 ont été retenus, sur 136 au départ .

ⓘ Publicité

Le croquis des futures installations réalisé par le club de Messanges. - Waiteuteu

Le projet du Waiteuteu ? Se constituer, tout simplement, un local digne de ce nom. "Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul conteneur pour entreposer notre matériel, relate Daniel Balestra. Grâce à ce projet, on va pouvoir agrandir cette surface de stockage et se doter d'une salle pour les formations au secourisme". Des installations modestes, qui seront faites de conteneurs, mais ô combien bienvenues pour le club : "Actuellement, on s'autolimite, on doit chaque année refuser des licenciés. Avec cette organisation, on ne peut pas dépasser les 285" regrette le président.

Augmenter le nombre de licenciés

Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Grâce au budget participatif - et aux 1 800 personnes qui ont voté pour eux, sur 22 500 participants au total -, le projet du Waiteuteu est carrément arrivé en tête du classement. Voilà qui va lui permettre de recevoir entre 700 00 et 100 000 euros pour mener à bien l'aménagement de leur "cabane". "C'est une sacrée somme, qui devrait couvrir la totalité du chantier" se félicite l'une des licenciées, Valérie, également membre de l'administration.

Les travaux devraient commencer à la rentrée prochaine, en septembre. La "cabane" sera elle opérationnelle pour la prochaine saison. "Cela va nous permettre de franchir un palier, assure le président. On va pouvoir accueillir une cinquantaine de licenciés supplémentaires, dans un premier temps. On va aussi embaucher un autre entraîneur, dès cet été". De quoi répondre à la demande, car le sauvetage côtier attire, d'autant plus ces dernières années. Peut-être parce que c'est une activité qui a "du sens". Son président souligne : "C'est le seul sport, je crois, qui découle d'un métier, de celui de maître-nageur sauveteur. Les licenciés font des compétitions, mais connaissent les gestes de secours". Rien que l'année dernière, 34 personnes ont été secourues par des adhérents du Waiteuteu, sur des plages non surveillées.