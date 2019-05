Landes : le magasin Dubernet à Saint-Sever ferme ses portes, après plus de 150 ans d'existence

Saint-Sever, France

C'est une enseigne historique du centre-ville de Saint-Sever qui va fermer ses portes : le magasin Dubernet, spécialisé dans le foie gras et les produits du terroir, installé là depuis plus de 150 ans. L'usine reste, mais il n'y aura plus de magasin dans les Landes. Un autre point de vente va d'ailleurs aussi fermer, à Bordeaux, au centre commercial Mériadeck.

L'entreprise connaît de lourdes difficultés économiques, conséquences de deux années de grippe aviaire. Elle est en procédure de sauvegarde économique depuis juillet 2018 et est donc dans l'obligation de réduire ses dépenses.

La demande ne suit pas, les magasins ne sont plus rentables

Car si la Maison Dubernet a retrouvé ses niveaux de production d'il y a quatre ans, d'avant la grippe aviaire, la demande, elle, n'a pas suivi. Le chiffre d'affaire du magasin de Saint-Sever a été divisé par deux, presque trois même en cinq ans, explique ainsi le directeur général, Jean-Baptiste Gaüzère. La situation est la même pour le point de vente du centre commercial Mériadeck à Bordeaux, qui ne trouve pas sa clientèle.

Les deux points de vente fermeront à la fin du mois de mai. Une personne sera licenciée économique à Saint-Sever, et trois à Bordeaux. La Maison Dubernet conserve donc trois points de vente : le second magasin bordelais, en centre-ville, rue Montaigne, qui se porte mieux et qui devrait récupérer, espère la direction, la clientèle du premier. Les deux magasins parisiens restent également ouvert.