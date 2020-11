Landes : le personnel hospitalier en grève car "oublié du Ségur de la santé"

Ils se sentent mis au ban, oubliés en cette période de Covid. Depuis ce mardi, les agents hospitaliers de la maison d'accueil spécialisée de Magescq sont en grève. Bien sûr, ils continuent de travailler pour s'occuper de leurs résidents, des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme. Mais ils affichent leur colère. Alors que leurs collègues de l’hôpital ont commencé à toucher leur revalorisation salariale dans le cadre du Segur de la santé, 183 euros de plus par mois d'ici mars prochain, eux n'y ont pas le droit.

Anthony Daubian est éducateur spécialisé à la maison d'accueil de Magescq. Il est en grève pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice. Copier

Les oubliés du Ségur de la santé

C'est un mouvement national de colère qui monte. Rappelez-vous, lors de la première vague, l’hôpital fait front et le gouvernement promet une revalorisation salariale des personnels hospitaliers et des agents des Ehpad. Sauf que sont exclus de ces revalorisations ceux qui travaillent dans le secteur du handicap et de l'enfance. Conséquence concrète à la maison d'accueil de Magescq, tous sont des salariés de la fonction publique hospitalière, des infirmières, des aides soignant, des éducateurs spécialisés etc, sauf que leurs collègues de l’hôpital de Dax toucheront d'ici le mois de mars prochain 183 euros de plus par mois, alors que pour le même travail, le même statut, le même diplôme, ceux de la maison d'accueil spécialisé, qui est une antenne de l’hôpital, eux n'auront rien de plus.

Déjà sur les feuilles de paie pour les autres

Pour le moment, tous les agents de la fonction publique hospitalière, sauf ceux qui travaillent en établissements médicaux sociaux comme à Magescq, ont déjà touché la première partie de la revalorisation salariale prévue par le Ségur de la santé et entérinée le décret du 19 septembre 2020. 90 euros de plus sur le salaire du mois dernier et ils toucheront 93 euros de plus encore en mars prochain pour une augmentation net de 183 euros par mois. Les agents des Ehpad hospitaliers l'ont aussi touché.

Mais dans les Landes, il y a certes quelques Ehpad publics hospitaliers, comme Nouvielle pour le CH de Mont de Marsan ou Les Abizzias pour le CH de Dax, mais la très grande majorité des Ehpad Landais sont gérés par les collectivités locales. Les agents de ces Ehpad sont des agents de la fonction publique territoriale. Ces agents, qui ont exactement le même métiers que leurs collègues hospitaliers, n'ont encore rien touché.

Le ministère de la santé assure que tous les agents des Ehpad seront augmentés

L'information n'a pas été facile à vérifier. Les textes sont compliqués, la communication du gouvernement évasive et les informations des syndicats contradictoires. D'ailleurs, aucun des maires landais contactés n'étaient au courant. Beaucoup, agents des Ehpad publics territoriaux comme élus locaux, pensaient qu'ils étaient aussi exclus de ce Ségur de la santé.

Mais le ministère de la Santé et l'ARS Nouvelle Aquitaine ont fini par le confirmer. Tous les agents de tous les Ehpad verront leur salaire revalorisé à hauteur de 183 euros net. Cela a été validé par décret en septembre dernier pour les agents de la fonction publique hospitalière, mais pour les agents des collectivités, il faut encore attendre que cette revalorisation du Ségur soit entérinée par la loi de finances de la sécurité sociale qui n'est pas encore votée.

L'article 25 du projet de loi de financement de la sécurité sociale. - Capture d'écran assemblee-nationale.fr

L'ARS assure que le décret sera publié une fois la loi votée avant la fin de l'année. Et le syndicat FO Territoriaux, très actif dans les négociations avec le gouvernement, assure de son côté que la première partie du Complément de Traitement Indiciaire (les 90 euros net) sera sur les fiches de paie des agents des Ehpad territoriaux d'ici la fin janvier. Avec un effet rétroactif qui rattrapera le retard par rapport à la fonction publique hospitalière.

Qui va payer ? La grande peur des maires landais contactés qui gèrent les Ehpad, c'était que ce soit sur le budget des communes. L'ARS confirme que ce ne sera pas le cas. Ce sera sur le budget de la sécurité sociale.