Landes : le RSA peut désormais être cumulé avec un emploi saisonnier

Pour lutter contre la pauvreté dans les Landes et favoriser l'insertion professionnelle, le Conseil départemental a décidé de prendre une mesure exceptionnelle : les bénéficiaires du RSA peuvent désormais cumuler leur allocation avec des revenus liés à un emploi saisonnier. La mesure est en vigueur depuis ce mois d'avril.

Le RSA, qui est financé par les départements, peut désormais être cumulé dans les Landes avec un emploi saisonnier "dans les secteurs agricole, agroalimentaire ou de remplacements dans le secteur public ou associatif du grand âge", précise le Conseil départemental dans un communiqué. Cette mesure concernera aussi, à terme, les emplois saisonniers dans le secteur du tourisme, quand celui-ci sera autorisé à rouvrir. Le cumul est possible avec plusieurs contrats et plusieurs employeurs mais dans la limite de de 300 heures de travail par an.