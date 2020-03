Landes : le Stade Montois Omnisports organise son deuxième forum de l'emploi à Mont-de-Marsan

Le Stade Montois Omnisport et le groupe Partnaire organisent un forum de l'emploi ce mercredi 4 mars de 10h à 17h à l'Auberge Landaise à Mont-de-Marsan, où recruteurs et candidats pourront se rencontrer. Cette année, 1 000 emplois sont à pourvoir dans une trentaine d'entreprises.

Après le succès d'un premier forum de l'emploi organisé l'année dernière à Mont-de-Marsan, le Stade Montois Omnisports remet ça ce mercredi 4 mars à l'Auberge Landaise, en collaboration avec l'agence d'emploi Partnaire. L'occasion pour des centaines de candidats de trouver un emploi, une formation, ou un apprentissage.

1 000 emplois à pourvoir

Une trentaine d'entreprises y participent cette année, dont Scalandes, Pyrenex, Aqualande, l'Adapei... des industries agroalimentaires, de la grande distribution, des transports, mais aussi des banques et assurances, ainsi que des centres de formation, comme celui de la Chambre des Métiers des Landes. En tout 1 000 postes sont à pourvoir : 400 offres en CDI ou en CDD, et 600 emplois saisonniers ou de formation.

Le Stade Montois Omnisports remplit avec ce forum un rôle d'accompagnement à l'emploi de ses licenciés : "le Stade Montois Omnisports, c'est 6 000 licenciés" rappelle Eric Saint Martin, son directeur. "Ce sont des personnes susceptibles un jour d'être demandeurs d'emploi, ou en reconversion, ou en recherche de formation pour les plus jeunes. Et de notre côté, on a des partenaires, des entreprises qui cherchent de la main d'oeuvre. Alors nous on cherche à faire le lien entre les deux, entre particuliers et entreprises".

Une deuxième édition après un premier succès

L'année dernière, le forum de l'emploi avait été un franc succès : 750 visiteurs, dont 150 repartis avec un emploi en poche. Parmi eux, il y avait Aurianne Dumais, une jeune montoise de 28 ans, licenciée en badminton, et aujourd'hui comptable pour la Nouvelle Miroiterie de Mont-de-Marsan. Un emploi qu'elle a trouvé grâce au forum, et qu'elle a gardé depuis : "Ce forum de l'emploi est une opportunité pour tous, car il permet de rencontrer en direct les recruteurs. Aujourd'hui c'est difficile de trouver du travail seulement en envoyant un CV ou une candidature spontanée. Pour moi ça a été une chance, ça m'a permis de trouver un emploi à Mont-de-Marsan où je suis toujours et où ça se passe très bien".

À l'époque, Aurianne avait entendu parler du forum grâce au Stade Montois Omnisports, et avait tout simplement échangé avec les recruteurs puis laissé un CV. Ce mercredi, elle sera présente au forum, mais côté entreprises cette fois-ci. Elle y participe en tant que représentante de la Nouvelle Miroiterie. Elle conseille d'ailleurs aux candidats de cette année de penser à apporter leurs propres CV pour pouvoir les distribuer.