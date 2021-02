Landes : le surendettement en baisse durant l'année 2020

Cela fait déjà 5 ans que la tendance est à la baisse : depuis 2015 les Landais sont de moins en moins à se déclarer surendettés.

Une baisse de -23,1% de surendettement dans les Landes

Et l'année 2020 confirme son statut d'année singulière, en enregistrant une baisse de 23,1% de dossiers de surendettement par rapport à 2019. Seuls 666 dossiers ont été enregistrés et traités en 2020 contre plus de 800 en 2019.

Une tendance à la baisse confirmée au niveau régional et national avec une diminution respective de - 25,5% et -24%. Ce bilan exceptionnellement bas est inattendu mais peut s'expliquer.

Confinements et couvre feu réduisent les dépenses

En effet les confinements successifs et le couvre feu, instauré le 16 janvier 2021, ont considérablement réduit les postes de dépenses des foyers landais. S'ajoutent à cela, les différentes aides mises en place par l'Etat pour faire face à la crise du Covid, ainsi que la suspension des créances par les banques et les huissiers, qui ont permis aux foyers landais de souffler au cours de l'année 2020.

Hausse de la part des retraités surendettés dans les Landes

Autre singularité des finances de l'année 2020 : l'augmentation de la part des retraités parmi les Landais surendettés. Ils représentent 22,8% des 666 dossiers de l'année 2020, soit 152 personnes dans le département. Un chiffre important qui est en progression : en 2019, ils étaient 167 sur plus de 800. Une augmentation considérable de la part des retraités sur un nombre total de dossiers en baisse.

Mais à l'aube de 2021, la Banque de France s'inquiète de la fin de cette perfusion financière. La fin de ces aides pourrait entraîner le plongeon de certains ménages, pour l'heure maintenus à flot par la perfusion financière mise en place pour faire face à la crise du Covid.