Les dentistes de Saint-Sever menacent de quitter la commune

Et si la commune de Saint-Sever, dans les Landes, perdaient ses trois dentistes ? Depuis fin octobre, les dentistes de la commune bataillent avec la mairie. Ils souhaitent déménager du centre-ville pour ouvrir un plus grand cabinet, un peu plus loin : un pôle dentaire plus accessible aux patients, qui pourrait accueillir plus de monde et dans de meilleures conditions. Mais la mairie s'y oppose : elle souhaite que les dentistes restent en plein centre de la commune pour faire vivre les commerces du centre-ville. Aujourd'hui, les docteurs menacent de quitter Saint-Sever.

Une situation inacceptable pour les trois dentistes de Saint-Sever

Fin octobre, les dentistes sont prêts à acheter un terrain, en périphérie de la ville, dans la zone d’Escalès. "Notre cabinet actuel est devenu trop petit, il n'y a pas d'accès handicapé, et il manque de places de parking, témoigne Benoit Dubuisson, l'un des trois dentistes de la commune. Notre cabinet draine du monde, certains patients passent de longues minutes à trouver des places."

Les trois dentistes cherchent alors un nouvel endroit pour installer un cabinet plus grand, et trouvent ce terrain. "Ce terrain à 600 mètres du cabinet actuel nous semblait parfait. Il est dans une zone mixte, avec des résidences, des services de la mairie, l'action sociale et une crèche." Mais le 22 décembre, les docteurs apprennent que la mairie a fait jouer son droit de préemption.

Selon la mairie, ce cabinet se situe trop loin du centre-ville. Le maire, Arnaud Tauzin, souhaite maintenir l’attractivité du cœur de Saint-Sever : "Les rendez-vous professionnels, chez le notaire, ou chez les professionnels de santé, sont une des motivations principales de la venue au centre-ville. Notre vision à nous, c'est qu'ils peuvent rester en cœur de ville pour être une opportunité de venues et de flux dans le centre-ville."

"Si on ne peut pas s'installer, on va quitter Saint-Sever"

Pour les trois dentistes, c'est alors la consternation : "On ne se sent pas bien en ce moment, témoigne le dentiste. _On ne comprend pas comment trois jeunes dentistes se retrouvent avec une telle opposition de la municipalité. Alors que par ailleurs, toutes les communes autour se battent pour nous avoir. Si on ne peut pas s'installer, on va quitter Saint-Seve_r."

Arnaud Tauzin, le maire de la ville, a proposé d'autres lieux en centre-ville aux dentistes, comme l'ancienne médiathèque. "Celle-ci bénéficie déjà d'un parking et remplie selon nous tous les critères. Je me suis aussi engagé sur la possibilité que la mairie obtienne des financements et subventions pour qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour les dentistes."

Le maire dénonce une polémique : "Je ne connais pas les raisons profondes qui ont poussé ces dentiste,s à un mois des élections départementales et régionales, à prétexter qu'ils quitteraient la ville." Il assure qu'il fera tout pour garantir la présence de dentistes en centre-ville, "que ce soit eux, ou d'autres." Les lieux proposés par la mairie ne sont pas compatibles avec l'ouverture d'un centre dentaire selon les docteurs. Les dentistes sont formels : si aucune solution n'est trouvée, ils quitteront Saint-Sever.