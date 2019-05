Landes : les étapes du budget participatif

Département Landes, France

Cette semaine, le Département des Landes lance ses premières réunions de co-construction du budget participatif citoyen. Séduit par l'expérience des voisins du Gers, les élus Landais ont voté le principe à l'unanimité, en mars dernier. Le principe est simple, un montant est mis sur la table. Dans les Landes, il s'agit d'une enveloppe d'1.5 million d'euros. Ce sont les habitants qui choisissent comment cet argent est dépensé. Tous les Landais qui le souhaitent pourront participer au projet. Le Département propose que 10% de la somme soit réservée à des projets déposés par des jeunes.

1ere étape : fixer les règles du jeu

Les réalisations concrètes interviendront l'an prochain. D'abord, il faut fixer un cadre, un règlement pour ce budget participatif. C'est le but de six réunions ouvertes au public, et qui vont se dérouler à partir de ce lundi.

Il s'agira par exemple de déterminer qui va pouvoir voter ? Qui pourra déposer une idée ? Faut-il plafonner le budget des projets ? Qu'est ce qu'un projet jeune ? Faut-il déterminer des projets par secteurs géographiques ? Autant de questions qui vont donc être posées au cours de six réunions publiques. Les participants vont travailler par atelier. Une synthèse sera ensuite élaborée, elle servira de règlement.

20 mai : Soustons, salle A Noste, 17 rue de Moscou, à partir de 19h

23 mai : Mimizan, Le Forum, rue du jardin public

28 mai : Dax, Salle Amélie Charrière, 98 avenue Francis Planté

3 juin : Mont-de-Marsan, SDIS rond-point de Saint Avit

4 juin : Luxey, salle des Cigales, 273 rue des écoles

5 juin : Mugron, salle Henri Emmanuelli, avenue Carnot

Une fois le règlement établit, les idées pourront être déposées. Elles seront ensuite examinées par les services du Département, voir si ces projets rentrent dans le champs de compétences de la collectivité (culture, patrimoine, environnement, jeunesse, personnes âgées, etc...) et qu'ils correspondent bien à une dépense d'investissement, c'est à dire une construction ou des travaux, comme un skate-park, la restauration d'un lavoir.

Les 6 étapes du budget participatif

Jusqu'au 5 juin : réunions de co-construction du règlement

Du 17 juin au 30 septembre : dépôt des idées

Du 1er au 31 octobre : sélection des idées recevables

Du 1er au 30 novembre : mise au vote des projets

Décembre : annonce des projets retenus

2020-2021 : mise en oeuvre des projets

Récréer du lien et de la confiance

Le président du Conseil Départemental, Xavier Fortinon, s'est montré très attentif à ce qu'il s'est passé dans le Gers : "J'ai vu que ça avait créé de nouveaux liens, _un nouvel engouement de la population_, qui s'est fédérée sur un certain nombre de projets. C'est trouvé cette initiative intéressante et qu'elle pouvait être dupliquée dans les Landes."

L'élu socialiste fait aussi le constat de la défiance des citoyens envers les élus, d'une remise en cause de la démocratie. Xavier Fortinon voit donc dans le budget participatif le moyen de retisser le lien distendu : "C'est en redonnant l'initiative à la population, qu'on peut redonner tout son sens à la démocratie."

Car une fois le projet retenu, chaque groupe ou personne qui le portera devra le défendre auprès de la population, pour qu'il figure dans les projets financés.