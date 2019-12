Landes : les facteurs menacent de faire une grève des colis à Noël

Les postiers landais menacent de se mettre en grève les 23 et 24 décembre contre leurs conditions de travail et les suppressions d'emploi. Une mobilisation à l'appel des syndicats CGT, FO, et Sud, qui devrait impacter au moins sept bureaux de poste dans les Landes.

Département Landes, France

Les facteurs landais ne feront plus de cadeaux : les salariés de la Poste menacent de faire une grève des colis les 23 et 24 décembre. Une période où les flux de courriers et de colis sont très importants. La mobilisation pourrait donc impacter de très nombreux usagers dans les Landes durant les fêtes de Noël.

Des colis en retard ou non distribués

Sept bureaux de poste sont pour l'instant concernés par cette mobilisation : ceux de Tyrosse, Capbreton, Saint-Sever, Hagetmau, Mugron, Peyrehorade, et Parentis-en-Born. Mais les syndicats appellent à l'élargissement du mouvement à davantage de communes, pour être sûrs de lui donner de la visibilité et de l'impact, et d'être entendus.

Partout dans les Landes, "les colis et courriers seront distribués avec des délais, voire pas distribués du tout" explique Didier Zarzuello, secrétaire général CGT de la Poste.

Une grève contre la casse des services postiers

Les grévistes protestent contre la réorganisation des bureaux de poste, qui entraîne de nombreuses suppressions d'emplois selon Didier Zarzuello : "au fil des années, tous les bureaux sont amenés à être réorganisés, avec comme objectif premier la réduction du nombre de facteurs sur le territoire, pour gagner en chiffre d'affaires. À chaque réorganisation, on a des suppressions d'emploi massives. Seulement en conséquence, la qualité des services n'est plus acceptable, et il y a une marchandisation des services apportés par les facteurs. C'est ce qu'on dénonce".

C'est aussi pour dénoncer les conditions de travail que les postiers se mobilisent. Ils expliquent être soumis à une pression et des rythmes particulièrement importants, surtout en périodes de fêtes : "il y a une affluence record, mais on n'est plus en force suffisante pour mener à bien des services de qualité. Nous on veut travailler dans de bonnes conditions, avec un salaire en adéquation avec notre métier, où on doit travailler dehors, sous la pluie, dans le froid, etc".

Ultimatum de Noël

Les postiers, déjà mobilisés contre le projet de réforme des retraites, en grève le 5 décembre mais aussi dans le cortège à Dax le jeudi 12, passent donc à la vitesse supérieure.

Choisir la date de Noël pour une mobilisation est aussi un moyen pour les postiers de lancer un ultimatum afin d'instaurer un dialogue et d'être sûrs d'être entendus et écoutés : "On choisit ce moment parce que c'est porteur, et que ça va avoir un écho supplémentaire" indique Didier Zarzuello. "C'est aussi le but qui est recherché, on veut avancer sur nos revendications".

Mais le représentant CGT des salariés de la Poste mobilisés refuse d'y voir un "coup de pression". Pour lui, c'est plutôt un "cri d'alarme" : "On n'en est plus au coup de pression, on en est au cri d'alarme. Il faut qu'on soit entendus, et pour ça, il faut qu'on soit deux".

Les syndicats tiennent cependant à rappeler que la grève des colis ne se fera que si le dialogue avec la direction de la Poste échoue : "si la Poste répond à nos revendications, on pourra trouver une solution. Mais je pense qu'on n'en prend pas le chemin, et c'est dommage".