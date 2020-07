Landes : les gérants de boîtes de nuit, "les oubliés de l'épidémie"

Le conseil d'Etat a rejeté le recours du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, qui demandait une réouverture mi-juillet en suivant un protocole sanitaire strict. Dans les Landes, les gérants de boîtes de nuit ne comprennent pas ce refus et se sentent "oubliés" par l'Etat.

Olivier Lasnier a déjà perdu plus d'un quart de son chiffre d'affaires annuel. Le gérant du Paradise, à Mont-de-Marsan (Landes), ne comprend pas que le conseil d'Etat ait rejeté le recours du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, qui demandait une réouverture des boîtes de nuit mi-juillet, suivant un protocole sanitaire strict. "Une charte prévoyait de recenser les usagers au cas où un cluster apparaisse ensuite, d'organiser l'espace de telle sorte que des groupes de dix personnes seulement se retrouvent pour danser, de proposer du gel hydroalcoolique et de renouveler l'air toutes les 8 minutes", souligne-t-il.

Le pire, c'est de ne pas savoir combien de temps ça va durer.

Ses onze salariés sont au chômage partiel. "C'est compliqué de vivre avec seulement 80 % de son salaire pendant plusieurs mois", regrette le patron. "Surtout quand on a contracté un crédit pour un appartement, une voiture... Mais le pire, c'est de ne pas savoir combien de temps ça va durer".

Il espère un geste de l'Etat. "Je ne rouvrirai que quand les conditions seront réunies mais j'aimerais au moins que le gouvernement nous donne une date, même lointaine, et surtout nous propose un plan d'aides. Que nos salariés touchent 100 % de leur salaire, qu'on nous aide à payer les charges... Nous nous sentons oubliés !"

Zéro chiffre d'affaires pour les discothèques de la côte

Laurent Hamelier partage cette inquiétude. Gérant de deux boîtes de nuit à Dax et représentant des discothèques landaises au sein de l'Umih (union des métiers et des industries de l'hôtellerie), il s'inquiète pour la cinquantaine de boîtes de nuits landaises, en particulier celles de la côte. "Ces établissements ne sont ouverts que d'avril à septembre alors c'est simple : cette année, leur chiffre d'affaires, ce sera zéro."

Il regrette également que les assurances ne "jouent pas du tout le jeu : elles nous coûtent entre 700 et 1 000 euros par mois, explique le chef d'entreprise. Les loyers nous coûtent aussi très cher, les trois quarts des boîtes de nuit du département ne sont pas propriétaires de leurs murs. On nous parle de faillite et je pense que notre profession ne va pas y échapper."

Il espère lui aussi que les gérants de boîtes de nuit ne seront pas "les oubliés de la crise".