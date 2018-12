Landes : les Gilets Jaunes fortement incités à évacuer les ronds-points

Mont-de-Marsan, France

Premier rond-point vidé de ses installations de fortune : celui de Mimizan. Les abris ont été démontés dans la nuit de mardi à mercredi.

Plus tard mercredi, ce fut au tour des Gilets Jaunes installés depuis le 17 novembre sur le rond point de l'échangeur 8 de l'A63 à Bénesse-Maremne, de lever le camp. La veille, expliquent les manifestants, le maire de Bénesse-Maremne et les gendarmes étaient venus leur demander de faire place nette. Les Gilets Jaunes se sont donc exécutés mercredi, laissant tout de même sur le rond point des croix plantées comme dans un cimetière, en hommage aux gilets jaunes morts sur les barrages en France. Il promettent que ce n'est pas la fin de leur mouvement, mais qu'ils iront s'installer autre part et qu'il reviendront sur ce rond-point pour, notamment, tracter et informer les automobiliste de leur revendications (en faisant signer des pétitions pour le RIC, Référendum d'Initiative Citoyenne).

Situation tendue à Bégaar

La situation s'est tendue ce mercredi en revanche à Bégaar, sur le rond-point occupé là aussi depuis le tout début du mouvement. Le maire de la commune raconte avoir reçu un courrier de la préfecture, lui demandant de tout mettre en oeuvre pour procéder à l'évacuation et faire cesser cette occupation du domaine public. Il s'est rendu sur le rond-point en début d'après-midi, accompagné de gendarmes de la compagnie de Dax, pour demander à la quinzaine de Gilets Jaunes présents de bien vouloir démonter leurs installations (cabane, arbre de Noël, brasero...) avant 18h. Ce qu'ils ont refusé. Les employés communaux, chargés par le maire de démonter les installations, n'ont pas pu accéder au site, et avec la tombée de la nuit, ont donc fait demi-tour. Les Gilets Jaunes, puis les gendarmes, ont à leur tour quitté les lieux pour la nuit. Du personnel communal, accompagné de renforts de la gendarmerie, devrait à nouveau se rendre sur place dès ce jeudi matin pour procéder au démantèlement des installations.

A Saint-Pierre-du-Mont, au rond-point de Coumassotte, les Gilets Jaunes affirment en revanche n'avoir reçu aucune demande d'évacuation à ce jour. Mais se disent bien conscients que cela devrait arriver dans les jours, voire les heures qui viennent.