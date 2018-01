Mont-de-Marsan, France

Les Oiseaux se cachent pour mourir dans le best-seller de Colleen McCullough, les chefs d'entreprises aussi. Dans les Landes, parmi les 99 sociétés disparues en 2017, 80 % d'entre elles ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans même passer par une procédure de sauvegarde ou de redressement. Les patrons en détresse n'osent plus solliciter l'aide de la justice. Un phénomène "particulièrement inquiétant" juge Arnaud Baptistan, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan, la juridiction qui faisait sa rentrée solennelle mardi.

On porte un nom qui s'appelle "tribunal" et ce mot-là fait peur à lui seul ! C'est la honte de venir au tribunal, [les patrons] le voient comme un organe de sanction ou une guillotine, c'est le symbole de l'échec donc c'est très très mal vécu par le chef d'entreprise.

Refus d'appeler à l'aide avant qu'il ne soit trop tard

"Le tribunal de commerce de Mont de Marsan est saisi de plus en plus tardivement par les patrons en détresse, alors qu'ils devraient le faire le plus possible en amont des difficultés", regrette Olivier Janson, le procureur de la République de Mont de Marsan.

On est là pour aider mais si on le fait quand le trou de trésorerie est trop important, quand le banquier s'est énervé et qu'il a coupé les vivres, c'est trop tard !

Depuis le 1er janvier 2018, cinq entreprises landaises ont déjà été liquidées par le tribunal de commerce de Mont de Marsan. Arnaud Baptistan lance un appel aux experts comptables : "ils ne sont pas de bons conseils, s'ils ne proposent pas plus tôt aux chefs d'entreprises d'aller se mettre sous la protection du tribunal de commerce."