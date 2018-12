Landes : Maïsadour cède 29 de ses magasins Gamm Vert du Sud-Ouest à InVivo sans impact sur l'emploi

Haut-Mauco, France

Maïsadour annonce qu'il cède 29 magasins Gamm Vert dans le Sud Ouest. Le groupe landais les cède au groupe coopératif In Vivo qui vient de racheter les magasins Jardiland. InVivo est le premier groupe coopératif français dont Maïsadour est adhérent. Cette cession représente 80% du pôle jardineries et motoculture de la coopérative landaise.

Le montant de la vente reste secret. Maïsadour assure qu il n y aura aucune suppression d'emploi. Ces 29 magasins Gamm Vert emploie 248 salariés. L'opération devrait être finalisée au printemps 2019.

La direction du groupe Maïsadour parle d'un problème de rentabilité depuis plusieurs années. Le syndicat Force ouvrière chez Maïsadour précise : on parle de pertes de deux à trois millions d'euros par an depuis au moins six ans.

Force Ouvrière ne s'inquiète pas pour l'emploi car la direction de Maïsadour s'est engagée : les 248 emplois en jeu seront maintenus. Le groupe landais va donc céder 29 de ses 36 magasins Gamm Vert à Invivo. Une partie des sept restants à un spécialiste de la motoculture.

La direction de Maïsadour explique que "le groupe n'avait pas la taille suffisante pour continuer à investir" dans ses jardineries. Elle préfère aujourd'hui se recentrer sur ses magasins d'usine, des magasins rebaptisés "en direct de nos producteurs". Le groupe landais va aussi développer un site internet du même nom pour vendre en ligne ses produits.