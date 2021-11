Landes : malgré l'augmentation du prix du blé, le boulanger de Luxey refuse de vendre son pain plus cher

Il a fait le choix de ne pas augmenter le prix du pain ! Le boulanger de Luxey, commune du nord des Landes, a décidé de ne pas répercuter sur ses clients la hausse du prix du blé (il a bondit de plus de 30% en quelques semaines). A cela s'ajoute la hausse du coût de l'énergie, la hausse du prix des emballages... « Tous les feux sont au rouge », a prévenu Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF). « Au niveau des coûts de revient, chaque boulanger est responsable des tarifs qu'il met, mais cela serait logique qu'il y ait une augmentation » estime-t-il.

Un choix assumé

Résultat : partout en France, le prix de la baguette pourrait ainsi augmenter de 5 à 10 centimes dans les prochaines semaines. Et bien pas chez Sébastien Vallos ! "Nous avons fait le choix de ne PAS augmenter le prix du pain. Nous sommes conscient que la vie est de plus en plus compliqué pour chacun d’entre nous, tant que nous pourrons le supporter, nous le supporterons" écrit-il sur la page Facebook de sa boulangerie.

Donnant-donnant

Dans la boulangerie de ce petit village de moins de 700 habitants, la clientèle est essentiellement composée de personnes âgées, avec de petites retraites, qui viennent chercher leur pain tous les jours. "Parmi mes clients, j'ai un petit monsieur qui vient tous les jours acheter sa ficelle, et de temps en temps une baguette pour manger avec sa soupe. Il est tout seul, sa femme est en maison de retraite. Le dimanche, il s'achète une petite tartelette aux fruits, c'est le petit plaisir qu'il s'offre. Il a une toute petite retraite. Quand on voit ça, on ne peut pas leur augmenter le prix du pain et leur dire : c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Parce que leur retraite, elle, n'augmente pas", raconte Sébastien Vallos.

"Pour beaucoup, c'est aussi leur sortie quotidienne. Ils viennent chercher leur pain, ça leur permet de voir du monde, de discuter un peu. A force que tout augmente, ces personnes vont se priver. Au lieu de venir tous les jours elles viendront tous les deux jours, puis elles ne viendront plus. Et si l'on n'a plus de clients, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte ! C'est donnant-donnant. Les gens jouent le jeu de venir tous les jours, de faire fonctionner les commerces de proximité. Si on fait des prix exorbitants, les gens ne pourront plus venir dans nos commerces."

Rogner sur les marges

Mais comment va-t-il faire pour ne pas augmenter le prix du pain ? "On va rogner sur nos marges, il n'y a pas de secret. Et j'espère qu'on pourra absorber cette augmentation le plus longtemps possible. En tous cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il faudrait vraiment une très grosse augmentation du prix de la farine pour que l'on se mette à augmenter le prix du pain, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour", conclue le boulanger.