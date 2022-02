Landes : opération coup de poing des agriculteurs dans les grandes surface, pour "un revenu digne"

Vous les avez sans doute aperçus si vous êtes allés faire vos courses. Alors que le Salon de l'agriculture démarre ce samedi à Paris, à l'entrée des principales grandes surfaces des Landes, des tracteurs en file indienne, et des dépôts de bottes de foins. Devant le centre commercial du Grand Moun de Mont-de-Marsan, une vingtaine de tracteur était garé, une cinquantaine de manifestants. A Dax, devant le Grand Mail notamment, une quinzaine de tracteurs, et une trentaine de manifestants. Ces actions coup de poing étaient organisées pour se faire entendre auprès des grandes surfaces. "Les patrons de grandes surfaces méprise la loi EGALIM. On a à faire à des voyous qui saignent les agriculteurs, l'agroalimentaire et refuse d'appliquer les hausses qui nous permettent d'avaler les hausses de charges", résume François Lesparre, le Président du syndicat FDSEA dans les Landes.

Les syndicats dialoguent au quotidien avec des agriculteurs qui souffrent de la hausse de leurs charges. "On vient demander aux grandes surfaces un revenu digne. Il y a 25% de hausse à faire passer avec les céréales, d'autant qu'avec le contexte ukrainien, elles vont encore plus augmenter. Il faut que les grandes surfaces prennent leur part de responsabilités ! 10 centimes de plus, ça permet à un éleveur de vivre, il y a des solutions pour que ça ne se répercute pas sur les consommateurs", détaille Jonathan Lalondrelle du syndicat Jeunes Agriculteurs.

Du foin a été déposé par les agriculteurs à l'intérieur du centre commercial, Le Grand Moun. © Radio France - Tristan Barraux

Les syndicats continueront à se mobiliser s'ils ne sont pas entendus. Ce lundi est une date cruciale pour les agriculteurs, c'est la jour d'arrêt des négociations avec les grandes surfaces. "Les actions, on n'est pas prêt de les arrêter", conclue Jonathan.