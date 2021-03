Landes : quel bilan 2020 pour les entreprises ? la Banque de France partage une enquête

"C'est la récession d'activité la plus brutale depuis la seconde guerre mondiale", affirme Jean-Marc Laborie, chiffres et graphiques à l'appui. Le directeur départemental de la Banque de France dans les Landes a présenté, ce lundi 8 mars, cette enquête détaillant le bilan 2020 et les perspectives 2021 des entreprises de Nouvelle-Aquitaine.

-8,9% pour l'industrie

La chute a été brutale pour l'industrie de la région : -8,9% de chiffres d'affaires en 2020. Pour le secteur des matériels de transport, c'est même -15,6%. "Nous avons une activité assez forte de sous-traitance aéronautique dans les Landes, poursuit Jean-Marc Laborie, et la baisse est liée au fait que les avions n'ont pas volé, donc il n'y a pas eu d'achat, pas de réparation, etc."

D'autres secteurs industriels s'en sortent bien mieux en Nouvelle-Aquitaine, comme l'agro-alimentaire (-2,2% en 2020) ou encore le bois : "le secteur du bois s'est relativement bien comporté après le très gros creux d'activité connu en mars, analyse-t-il, la construction a bien rebondi et donc qui dit construction, dit travail du bois."

Décryptage : bilan et perspectives des entreprises dans les Landes - Enquête Banque de France Copier

C'est le tourisme qui paye le plus lourd tribu dans les Landes. "Tout ce qui est hébergement, c'est une baisse entre 30 et 35%, continue le directeur départemental de la Banque de France, et le thermalisme, on parle de fermetures d'établissements donc l'activité passe de 100 à 0%."

On espère beaucoup des vaccins

"La situation sanitaire va évoluer vers le mieux, on espère beaucoup des vaccins, sourit Jean-Marc Laborie, donc on peut penser que le regain en 2021 sera assez fort. C'est en tout cas ce que nous disent les chefs d'entreprises quand on les interroge."