Landes : "trop compliqué" de manifester pour les retraités en colère

Les retraités se mobilisent pour leur pouvoir d’achat ce mardi. Une mobilisation nationale pour répondre au rapport Vachey sur la création de la 5e branche de la sécurité sociale visant à financer la dépendance. Sauf qu'avec le confinement et le coronavirus, il n'y aura pas de cortège.

Les retraités se mobilisent pour leur pouvoir d’achat ce mardi. Un appel national relayé dans les Landes par la CGT Retraite. Cette fois, dans le viseur des retraités, le rapport Vachey commandé par le gouvernement pour financer la dépendance, la cinquième branche de la sécurité sociale. Pour la CGT Retraite, cette 5eme branche de la sécurité Sociale sera financé à 70% par les retraités.

Jean-Louis Delaune, secrétaire général de la section landaise de la CGT Retraite dénonce le fait que ce rapport préconise une nouvelle hausse de la CSG, la baisse des dispositifs fiscaux pour l’impôt sur le revenu des retraités, ce qui rendrait des retraités imposables alors qu’ils ne l’étaient pas, une deuxième journée de solidarité pour les actifs, le rétablissement de la cotisation patronale pour les retraité de plus de 70 ans employant une aide à domicile, etc ...

Alors pour contester ce rapport Vachey rendu au gouvernement, et donc pas encore voté, la CGT retraite devait appeler à des cortèges. Mais voilà, avec le confinement et la pandémie, l'idée a été abandonnée par l'inter-syndicale : " avec la règle des 1km, avec la feuille pour se déplacer, cela pose beaucoup de problèmes. On a décidé de faire plutôt une délégation en préfecture", explique Jean-Louis Delaune. Les représentants syndicaux des retraités ont rendez-vous à 11h30 avec la directrice de cabinet de la préfète des Landes pour lui exposer leurs doléances.

Pourquoi pas une manifestation ? Selon le secrétaire général de la section landaise de la CGT Retraite, des militants se seraient quand même déplacés. "Mais on ne va pas tenter le diable sachant que nous avons des camarades qui sont atteints de cette Covid". Le responsable syndical se demande d'ailleurs si, de toute façon, la préfecture aurait interdit une demande de manifestation. Et puis pour Jean-Louis Delaune, "une manifestation demande la mobilisation de pas mal de camarades pour préparer la mobilisation", comme tracter sur les marchés. "Ce qui est compliqué puisqu'on nous a fermé administrativement les Union Locale et Départementale. C'est compliqué".

Une opération de tractage est tout de même prévue de 10h à 11h au rond point du carrefour de Tarnos ce mardi.