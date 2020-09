Landes : un été moins catastrophique qu'annoncé

Si les craintes étaient énormes au début de l'été, à cause de la situation sanitaire, la saison estivale dans les Landes devrait être bien moins mauvaise que prévue. Alors que le mois d'août vient de s'achever, c'est l'heure d'un premier bilan pour le tourisme landais. Pas encore de chiffres précis, mais du ressenti. Un panel de professionnels a répondu au sondage réalisé chaque fin de saison par le Comité Départemental du Tourisme.

Le mois de juillet a été plutôt satisfaisant. Environ la moitié des professionnels annonce un taux de remplissage de plus de 70% pour ce mois-là. C'est un peu moins bon que l'an dernier, mais c'est loin, très loin, de la catastrophe redoutée.

Le carton des hôtels et des résidences

Dans le détail, ce sont les hôtels et les résidences de tourisme qui s'en sortent le mieux, avec une hausse de six points. En revanche, les campings ont été les plus touchés par la crise : 7 sur 10 notent une baisse de fréquentation, surtout les gros établissement, les 4 étoiles, qui ont été boudés cet été par les tours opérateurs et la clientèle étrangère.

Le mois d'août, lui, s'annonce carrément bon. 7 professionnels sur 10 sont très satisfaits. avec des établissement remplis aux trois-quarts et le mois de septembre s'annonce plutôt bien.

Au delà de l'hébergement, d'autres indicateurs montrent qu'il y a eu du monde dans le département : les commerces, notamment sur le littoral, ont vu leur fréquentation augmenter. "Bref : on a sauvé les meubles", reconnait avec soulagement Hervé Bouyrie, le président du Comité Départemental du Tourisme "ce sera finalement une saison correcte, voire une bonne saison".