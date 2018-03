Mont-de-Marsan, France

Un vaccin contre la grippe aviaire ? Ça fait des années qu'on en parle, que les éleveurs du Sud-Ouest le réclament. Et bien des chercheurs l'ont fait.

Un vaccin testé pendant plusieurs mois

Le laboratoire Ceva Santé Animale situé à Libourne en Gironde, a mené des tests entre décembre 2016 et l'été 2017, sur plusieurs canards atteints du virus H5N8, la souche la plus fortement pathogène, celle qui avait mené à des abattages massifs des palmipèdes dans les Landes et dans tout le Sud-Ouest. Les résultats obtenus prouvent que le vaccin est "efficace à 100%", affirme Sylvain Comte, le directeur de la franchise volaille du laboratoire.

Un vaccin contre la grippe aviaire "efficace à 100%" : les explications de Sylvain Comte du laboratoire Ceva Santé Animale Copier

D'après Sylvain Comte, un canard qui est vacciné "n'exprime pas la maladie, il ne transmet pas le virus dans son environnement et à ses camarades qui sont à côtés". Pour le chercheur c'est une "avancée majeure car pendant des années, le sujet de la vaccination sur la grippe aviaire n'était pas très connu."

Un vaccin mais pas pour tout de suite

Ce sérum mis au point par les chercheurs de Libourne a néanmoins ses limites. Il n'est efficace sur sur le virus H5N8. "On fait face à une cible mouvante. On a des années où il y a une épidémie, d'autres il n'y en a pas, ce n'est pas toujours le même virus qui intervient, il faut qu'on soit capable de s'adapter au prochain virus", précise Sylvain Comte.

Nous sommes encore loin donc d'une éventuelle homologation de la part des autorités sanitaires, même si les éleveurs de canards sont de plus en plus nombreux à réclamer un vaccin pour éviter de revivre des épidémies de grande ampleur et les abattages qui suivent. Ceva Santé Animale présentera tous ses résultats lors d'un congrès en Angleterre, en avril prochain.