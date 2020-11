Landes : un marché de noël virtuel s'organise sur internet pour aider les artisans

Plus de 2000 membres sont inscrits sur le groupe, des artisans et des clients, des Landes ou du Pays-Basque

Dans plusieurs villes de France, les marchés de Noël sont déjà annulés. Les artisans, pénalisés par la crise, ont peur de ne pas pouvoir exposer leurs créations. Pour compenser la perte financière, et faire perdurer la magie de Noël, une landaise a lancé une page Facebok : Marché de Noël du Sud des Landes et Pays Basque 🎄 Merry Christmas !

Sauver les artisans privés de marchés

Sur ce groupe, les artisans peuvent présenter leurs créations : bijoux, décorations, sacs... Les clients, eux, peuvent aussi se balader sur le groupe. Une idée lancée par Céline Bastian, aide-soignante à Tarnos, et couturière depuis trois ans.

Il y a deux ans, elle a créé son entreprise de création de sacs : "J'ai découvert la magie de noël l'année dernière, c'était super sympa. Cette année avec la crise sanitaire, j'ai créé ce groupe solidaire. Moi même je découvre de très belles choses... Cela nous permet à nous, petites entreprises, de vivre."

La créatrice landaise veut donner un coup de pouce à tous les artisans qui craignent de voir leurs marchés annulés : "La période est déjà très compliquée, et en plus, les artisans comme nous, nous n'avons pas de boutique, pour beaucoup c'est le projet de toute une vie, ce n'est pas évident de se mettre à son compte, et on ne compte pas nos heures... Cette période est très importante pour le chiffre d'affaire."

Le charme du "fait-main"

Plus de 2000 membres sont inscrits sur le groupe, des artisans et des clients, des Landes ou du Pays-Basque. Céline Bastian espère vraiment que cela poussera les Landais à consommer et acheter local à Noël : "Je compte vraiment sur les clients : on peut consommer local pour des poires ou des patates, mais aussi pour des objets de décoration. Ces cadeaux ne coûteront pas plus cher, et il y a le charme du fait main !"