Landes : un mois de juillet décevant pour les professionnels du tourisme

Département Landes, France

L'heure du traditionnel week-end de chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens" est arrivée. Les professionnels croisent les doigts pour que ce mois d'août soit meilleur, car le premier bilan de la saison est décevant. Tous constatent qu'il y a eu moins de fréquentation et moins d'achats.

La faute notamment à la météo. "Nos clients étrangers du nord, Hollandais, Belges, Allemands, sont restés chez eux, car il a fait beau au nord de l'Europe", explique ainsi François Champetier de Ribes, leprésident du syndicat départemental de l'hôtellerie de plein air, également propriétaire du camping Lou Broustaric à Sanguinet et d'un camping en Normandie. "Ils n'ont donc pas besoin de venir chercher le soleil dans le sud de la France."

Inquiétude pour les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants

Par ailleurs, "d'autres clients qui déjà eu très chaud l'année dernière, ont peut-être renoncé de venir dans le sud, pour éviter d'avoir trop chaud", ajoute François Champetier de Ribes. Pour preuve : son camping situé en Normandie n'a jamais aussi bien marché.

Mais cela a des conséquences pour certains établissements. "Certains se posent des questions sur leur survie, et pas des petits campings, et pas des campings moches. Ils se demandent, si ça continue, comment ils vont faire, parce que perdre 30 000 euros par an, on peut le faire une ou deux fois si on a des petites réserves, mais on ne peut pas le faire de manière régulière et permanente, ce n'est pas possible."

Mais ce constat ne s'arrête pas à l'hôtellerie. Les restaurateurs et les commerçants souffrent aussi. "Il y a beaucoup de moins de monde sur la station, les gens ont beaucoup moins les moyens de s'accorder des moments de détente, la restauration est la première éliminée, donc il y a de quoi s'inquiéter", décrit ainsi Didier Antoine. Ce restaurateur de Vieux-Boucau, propriétaire depuis 16 ans des Tropiques, est aussi président de la branche restauration à l'UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie.

Pour preuve de cette baisse de fréquentation, un indice qui ne trompe pas : le stationnement. "Pendant 15 ans, chaque fois que j'arrivais à 9h30, il était impossible de stationner. Là cette année, j'ai toujours trouvé une place pour ma voiture." Et Didier Antoine l'assure : "Je n'ai jamais vu ça." Il enregistre d'ailleurs une baisse de 10% de son chiffre, par rapport à l'an dernier.

"On attend le mois d'août avec impatience"

Evelyne fait le même constat. Cela fait 33 ans qu'elle tient les magasins Atmosphères et des écoles de surf à Vieux-Boucau. Elle constate une baisse de près de 15% de son chiffre. "Le mois de juillet est de plus en plus difficile, d'année en année, mais là, c'est quand même que d'habitude", explique-t-elle avec inquiétude.

Et ce n'est malheureusement pas beaucoup mieux chez Serge. Cela fait 46 ans qu'il a ouvert sa poissonnerie, Le Neptune, à Vieux-Boucau. "Déjà l'an passé, nous avions eu 10% de moins, donc on a une baisse de 20% par rapport à 2017", décrit-il. "Donc on attend le mois d'août avec impatience."

De son côté, le comité départemental du tourisme ne donne pas le même son de cloche. Si l'on en croit la première note de conjoncture publiée mi-juillet, sur les 138 professionnels interrogés, près de 6 sur 10 se disent satisfaits, et les perspectives pour le mois d'août s'annoncent bonnes également.