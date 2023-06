Landes : un panier anti-inflation et anti-gaspi même au camping cet été

Lutter contre le gaspillage et contre la vie chère, voilà ce que propose l'épicerie du camping les Oyats de Seignosse. La gérante y prépare chaque jour des paniers surprises à 4 euros pour éviter de jeter ses invendus. Sur un cahier, elle note chaque jour les produits qui arrivent à leur date limite de consommation. Avec, elle prépare des paniers qui sont donc vendus à petits prix entre 19 heures et 19 heures 30.

À l'intérieur du panier, elle choisit de quoi faire un repas complet. "On ne va pas mettre que des yaourts", explique Marlène Loffredo, la gérante. Elle choisit donc entre 10 et 15 euros de marchandise pour le panier surprise et le revend 4 euros.

Les campeurs, mais aussi les saisonniers du camping, voire des locaux, peuvent ainsi venir récupérer leurs paniers. Chaque jour, elle en fait entre 2 et 3 en moyenne. "Y en a qui n'ont pas plus d'argent que cela, il y en a pour qui ce sont des économies", explique Marlène Loffredo. Elle-même a été saisonnière il y a quelques années et elle a commencé dans la supérette comme salariée avant d'en devenir gérante. C'est comme cela qu'elle s'est rendue compte du gaspillage de la nourriture : " C'est sûr que l'on jette trop ! Et donc je voulais essayer de trouver quelque chose". Depuis qu'elle fait ces paniers surprise, elle jette moins.