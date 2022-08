Landes : "un plan d'urgence" déclenché à l'usine Labeyrie pour recruter 400 saisonniers

Comme beaucoup de secteur, l'usine du groupe Labeyrie Fine Foods de Saint-Geours-de-Maremne fait face à des difficultés de recrutement. Comme chaque année, pour le pic d'activité avant les fêtes de fin d'année, l'usine recrute entre 400 et 500 saisonniers. Cette année, "c'est encore plus compliqué", concède Rémy Delabays. Le directeur des ressources humaines du groupe explique que cette année, "un plan d'urgence a été déclenché avec une cellule de crise".

Des pochettes de pain pour recruter

Alors que la saison du foie gras et du saumon pour les fêtes de fin d'année approche, de la mi-septembre jusqu'au mois de décembre, l'usine Labeyrie de Saint-Geours-de-Maremne cherche entre 400 et 500 ouvriers. Face aux difficultés de recrutement, "les saisonniers de l'année dernière ont tous été rappelés un par un", détaille Rémy Delabays. Le groupe, premier employeur privé du département des Landes avec un peu moins de 1000 salariés à Saint-Geours-de-Maremne a fait éditer "des milliers de pochettes de pain" pour les boulangeries autour de l'usine siglées : "Labeyrie recrute".

Enfin, depuis 15 jours, un bureau de l'agence intérim Synergie a même ouvert devant l'usine, juste à coté de la boutique. Sandra Delsol, chargée de recrutement dans ce bureau, doit trouver des centaines de personnes "motivées qui ont envie de découvrir le travail en usine". Les profils sans aucune expérience sont les bienvenus, les saisonniers seront formés. Ils seront payés un peu au-dessus du SMIC et "avec des primes". Ce recrutement est prioritairement local, car les postes ne sont pas logés.

De la main d'œuvre étrangère

Les recruteurs n'ont que quelques jours pour trouver ces centaines d'ouvriers saisonniers sinon la direction fera appel à de la main d'œuvre étrangère. "On ne peut pas se permettre de baisser notre production au risque de perdre des parts de marché et d'être sanctionné par la grande distribution", justifie le directeur des ressources humaines qui espère que ce recrutement à l'étranger sera le plus limité possible.

Une main d'œuvre étrangère qui fait tiquer le syndicat FO de l'usine. D'abord parce qu'elle est moins bien indemnisée, selon un représentant du personnel et puis parce que faire du foie gras, produit phare de l'identité locale, par des étrangers, "c'est dommage".