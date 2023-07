Landes : un site internet pour attirer de nouveaux résidents

Un site internet pour attirer de nouveaux Landais ! C'est sinstallerdansleslandes.com . Un site internet qui vient d'être lancé par Landes Attractivité, l'association départementale chargée de développer le tourisme et l'attractivité économique de notre département, en collaboration avec le Conseil départemental, les trois chambres consulaires et les différentes communautés d'agglomération et communautés de communes du territoire.

Le but de ce nouveau site internet : attirer de nouveaux résidents. Mais des nouveaux résidents actifs. Pas retraités. Ces derniers considèrent en effet déjà les Landes comme un département où il fait bon vivre.

ⓘ Publicité

Attirer de nouveaux entrepreneurs

Là c'est bien l'attractivité économique que l'on veut développer. Il s'agit d'enrichir le tissu économique local, avec de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux porteurs de projets, des personnes pouvant répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises landaises.

Attirer donc de nouveaux actifs : on trouve ainsi sur la page web les "10 bonnes raisons de choisir les landes", parmi lesquelles la gastronomie, la qualité de vie ou encore l'atmosphère festive.

La qualité de vie landaise

Il s'agit aussi d**'accompagner ces nouveaux résidents pour faciliter leur installation : les aider à trouver un logement, un travail ou encore une école pour leurs enfants.** "Vous êtes convaincu, on vous aide à passer à l'action !" vante le site. Il recense d'ailleurs des offres d’emploi, des annonces immobilières mais aussi les formations qui existent, notamment celles dispensées par la CCI des Landes.

Mais le site peut aussi s'adresser aux jeunes Landais pour les convaincre, eux, de rester dans les Landes ! Leur montrer qu'ici il y a du travail, des besoins de main d'œuvre, des établissements d'enseignement supérieur où étudier...afin d'éviter qu'ils aillent s'installer ailleurs.

Landes Attractivité qui lancera par ailleurs au mois de septembre une campagne de communication, avec spots TV, pour inciter de nouveaux actifs à venir s'installer dans notre département.