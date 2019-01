Landes : une forte affluence dans les centres des impôts après l'entrée en vigueur du prélèvement à la source

Mont-de-Marsan, France

La réforme du prélèvement à la source est entrée en vigueur ce mardi 1er janvier 2019. A Morcenx, Dax et Mont de Marsan, de nombreux contribuables se sont rendus sur place pour obtenir des réponses sur les modalités du paiement de leur impôt sur le revenu. Il est désormais prélevé sur nos salaires ou pensions chaque mois.

Une petite révolution qui suscite beaucoup d'interrogations

A 8h45, ce mercredi 2 janvier 2019, 9 personnes sont déjà présentes pour l'ouverture du centre des impôts de Mont de Marsan. Une demie-heure plus tard, elles sont une quinzaine à attendre d'être reçue par un des deux agents mobilisés.

Il y a beaucoup de retraités. C'est le cas notamment de Maxime et son épouse Joëlle, tous deux anciens salariés de la fonction publique hospitalière. "Je suis à la retraite depuis le premier janvier et je ne sais pas trop comment ça va pas se passer pour moi car je ne connais pas encore le montant exacte de ma pension " explique Maxime. "Moi, je suis à la retraite depuis le 1er octobre 2018 donc si on reste sur les taux pratiqués l'an dernier sur nos salaires, ça va être énorme sur nos pensions de retraite. On pensait qu'en venant ici, ils allaient pouvoir modifier notre dossier et ajuster les taux de prélèvement pour l'année à venir" ajoute Joëlle. Le couple repartira avec le numéro vert (0809 401 401) mis en place par le gouvernement pour répondre aux questions et accompagner les contribuables dans leurs démarches.

Christian est retraité lui-aussi. Ses revenus ont baissé en 2018. "_J'ai attendu une heure avant d'être reçu par un conseiller. La personne a réalisé une simulation et pris en note mon nouveau taux_. Je l'ai remerciée" explique-t-il.

Un numéro vert pour répondre aux contribuables

Parmi les contribuables qui se présentent à l'accueil, il y a aussi des personnes qui travaillent comme Mathias. Ce jeune maçon est intérimaire. Il s'interroge sur le montant de ce qui lui sera prélevé sur son salaire tous les mois car il ne gagne jamais la même chose. Mathias n'a pas le temps de patienter avant d'être reçu par un agent. Il ressort lui-aussi avec le numéro vert. "Ils m'ont expliqué que je pouvais tout faire sur le site internet mais moi je n'y arrive pas, je vais donc tenter d'appeler ce numéro en espérant que ça va marcher et que la ligne ne sera pas saturée" explique Mathias.

Une formation spécifique pour les agents des impôts

Une formation spécifique au prélèvement à la source est dispensée aux agents des impôts. Dans les Landes, la moitié d'entre eux en a déjà bénéficié. L'autre moitié des effectifs doit être formée dès la semaine prochaine.