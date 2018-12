Landes : une semaine sur le rond point des gilets jaunes de Benesse-Maremne

Par Paul Ferrier, France Bleu Gascogne

France Bleu Gascogne a décidé, durant cette semaine, d'installer son micro sur un rond point occupé jour et nuit par un groupe de gilets jaunes. Un camp installé à l'entrée de l'A63 entre Benesse Maremne et Capbreton. Tranche de vie, revendications, colère. On les a écoutés.