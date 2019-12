Landes : une vingtaine de manifestants ce samedi contre la réforme des retraites

Une vingtaine de manifestants contre la réforme des retraites - militants syndicaux et gilets jaunes - se sont retrouvés ce samedi matin devant les centres commerciaux de Saint-Pierre-du-Mont et Saint-Paul-lès-Dax pour distribuer des tracts.

Département Landes, France

La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Des rassemblements ont eu lieu dans toute la France ce samedi pour le 24ème jour du mouvement.

Dans les Landes, la mobilisation n'a pas été très suivie. À l'appel de l'intersyndicale FO/CGT/FSU/UNSA/SOLIDAIRES, une vingtaine de manifestants se sont retrouvés pour des opérations de tractage.

À Saint-Pierre-du-Mont, une quinzaine de personnes - militants syndicaux et gilets jaunes - ont distribué des tracts sur un rond-point devant le centre commercial le Grand Moun. À Saint-Paul-lès-Dax, cinq militants syndicaux (FO et SOLIDAIRES) ont fait de même devant le Grand Mail.

Les militants syndicaux FO distribuent des tracts devant le centre commercial le Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax. © Radio France - Justine Hagard

Ce sont un peu les irréductibles du mouvement... À l'image de Virginia Houdayer, secrétaire générale FO de l'hôpital de Dax. Elle s'organise comme elle peut pour continuer à se mobiliser : "Ce n'est pas parce que je suis en vacances que je ne suis pas disponible. On communique beaucoup par SMS, Whatsapp ou Messenger. Donc dès qu'il y a un mouvement, on s'organise en fonction de là où l'on se trouve. Moi, de mon côté, je me suis organisée avec ma famille. Je leur ai dit que tel jour à telle heure, je n'étais pas disponible. Je donne de mon temps pour ce mouvement. Ça peut être une heure, deux heures ou quatre heures : c'est simplement du don de temps. Le gouvernement, lui, dit que le temps, c'est de l'argent. Mais pas que : le temps, c'est aussi du social, et c'est faire attention aux autres."

Gérald Albano et Virginia Houdoyer de FO. © Radio France - Justine Hagard

Le mot d'ordre ce samedi matin, c'est donc de ne rien lâcher. C'est en tout cas l'état d'esprit de Gérald Albano, secrétaire FO de l'union locale de Tyrosse : "Je suis là, sur ce rond-point, pour dire aux gens que le mouvement n'est pas terminé, loin de là. On n'est peut-être pas nombreux dans les Landes, mais ce n'est pas grave, il faut continuer. Et puis on compte être vraiment très nombreux le 9 janvier."

En effet, une nouvelle journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle est prévue le jeudi 9 janvier prochain.