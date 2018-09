Saint-Geours-d'Auribat, France

Imérys Toiture est un groupe industriel spécialisé dans la fabrication de tuiles. Le groupe possède une douzaine de site de fabrication en France dont un à Saint Geours d'Auribat, dans les Landes. Le mois prochain, Imerys Toiture sera vendu au fond de pension américain Lone Star Funds pour un milliard d'euros.

Les syndicats demandent 3000 euros par salarié

En France, le groupe emploie un peu plus de 900 personnes. A Saint Geours d'Auribat, l'usine compte environ 80 salariés. L'intersyndical appelle à la grève ce mardi, reconductible demain, pour que les salariés touchent une partie des fonds de la revente. Les salariés réclament une prime de 3000 euros sur le milliard d'euros de la vente du groupe. La direction leur refuse.

"Depuis 25 ans qu'Imerys nous gère, je pense quand même que 3000 euros sur une sommes d'un milliard c'est vraiment dérisoire", déplore Jean Philippe Fabien, délégué syndical CGT à l'usine de Saint Geours d'Auribat. Cela représente 0,3% du prix de vente calcul l'ouvrier, employé dans l'usine depuis 30 ans. Il explique que ce sera, en 30 ans et de mémoire, l'une des toutes première grève à l'usine. "On a donné, on donne encore, on réduit le personnel pour enrichir ceux qui sont en bourse sur notre dos, ça fatigue. Là, ça prouve encore qu'on est rien du tout."

Contactée, la direction du groupe explique que cette revendication demandée par les Comités d'Etablissement n'était pas prévue statutairement et qu'il n'y avait donc pas de raison d'y accéder. Le groupe explique, qu'en revanche, le nouvel actionnaire, pour apaiser le climat social à son arrivée, a proposé une prime de bienvenue de 500 euros par salarié.