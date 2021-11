Budget participatif : le vote ouvert à partir de ce mardi pour les Landais

Tous les Landais, dès 7 ans, peuvent dès ce mardi 2 novembre faire entendre leur voix dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif des Landes : une initiative du Conseil départemental qui donne une enveloppe de 1.5 million d'euros pour "participer directement à la transformation de votre territoire".

Après les rencontres, le dépôt des idées et l'analyse de l'éligibilité des candidatures par le Département, vient l'heure du vote. Pour cela, il suffit de prendre connaissance des 281 projets retenus via le catalogue mise à disposition sur le site du budget participatif - puis de faire connaitre votre choix, directement sur leur page, ou dans un bureau de vote installé dans les mairies du département, les maisons des solidarités et les sièges de communauté de communes.

La clôture des votes est fixée au 28 novembre prochain et une quarantaine de projets recevront peu après, une part du budget pour les aider à se réaliser.

Des idées pour "bien-vivre ensemble"

Analyser 281 projets peut être fastidieux - toutefois, ceux-ci sont classés par cantons et thématiques, ce qui peut faciliter la prise de décision. Si de nombreux projets concernent les EHPAD, les jeunes et la lutte contre l'isolement, d'autres sont tournés vers la préservation du patrimoine ou l'environnement. Mais certains peuvent lier plusieurs problématiques, comme celui d'une association de Seignosse qui souhaite donner une seconde vie aux déchets ramassés sur la plage.

Leur idée : les transformer en nouveaux objets à l'aide d'une imprimante 3D, avant de les vendre pour acheter du matériel pédagogique pour un collège. Par ce projet, l'association répond à la volonté du président du Conseil départemental, Xavier Fortinon, qui avec le budget participatif voudrait "contribuer à améliorer le cadre de vie et le bien-vivre ensemble" des Landais.

Si les votes sont clôturés le 28 novembre prochain, les lauréats, eux, seront connus lors d'une soirée organisée à la salle de spectacle Le Pôle de Saint-Pierre-du-Mont, le 15 décembre prochain.