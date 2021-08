Le Moustache Café a rouvert ses portes à Landivy, dans le Nord-Mayenne : ça fait plus d'un an et demi que la petite commune de 1200 habitants n'avait pas de bar-tabac. La gérante, Morgane Rossignol, a déjà plein de projets pour son commerce, comme proposer des repas du midi.

Landivy : le Moustache Café, le seul bar de la commune, a rouvert après plus d'un an et demi de fermeture

Les habitants de Landivy dans le Nord-Mayenne peuvent à nouveau retourner au Moustache Café : le seul bar-tabac de cette commune de 1200 habitants a rouvert ses portes après un an et demi de fermeture. La nouvelle gérante, Morgane Rossignol, a 27 ans et est déjà très appréciée de ses clients, ravis de voir leur commune retrouver son dynamisme.

Retrouver du lien social

Morgane Rossignol travaillait jusque-là dans une usine de maroquinerie en Ille-et-Vilaine. Mais son "dernier emploi se passait très mal", alors elle a décidé de se reconvertir à la fin de son contrat. Elle avait déjà travaillé dans des bars lors de ses études et s'est donc lancée à la recherche d'un commerce. "J'habite à 10 kilomètres d'ici, dans la Manche. Je suis venu visiter un peu par hasard et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur, que ce soit pour le commerce comme pour la commune. Les gens ici sont très accueillants et je me suis senti tout de suite très bien", retrace la nouvelle gérante de 27 ans.

Son arrivée était très attendue à Landivy et les clients apprécient déjà la nouvelle patronne du Moustache Café. "On m'aide à débarrasser les tables. Et puis, ils ont toujours le sourire. C'est vrai que c'est très appréciable d'avoir une clientèle comme ça, souriante et toujours dans la discussion, à essayer de chercher comment développer le commerce après un an de fermeture", sourit Morgane Rossignol. La nouvelle gérante envisage par exemple de développer la restauration rapide le midi. Le bar tabac fait vivre le village et les habitants, surtout les plus vieux, commençaient à trouver le temps long. "Ça fait chaud au cœur de voir qu'ils sont heureux, qu'ils ont la banane tous les matins à se retrouver entre eux et à boire un verre", se réjouit-elle.

Je veux vraiment créer un point de rassemblement où les gens se sentent comme chez eux et où il y a toujours de la bonne humeur.

Morgane Rossignol, la gérante du Moustache Café

Christophe et sa mère viennent prendre un café tous les matins au Moustache Café. © Radio France - Maïwenn Bordron

La nouvelle gérante connaît déjà les habitudes de la plupart de ses clients. Christophe, par exemple, vient tous les matins aux Moustache Café. "Le village tombait un peu en désuétude, il n'y avait pas trop de commerces, là ça redynamise un peu. Et je pense que c'est le bon moment parce qu'avec l'usine de champignons qui vient d'ouvrir, il va y avoir plus de monde", souligne ce client, attablé devant un café. L'entreprise Lou Légumes s'est installée dans la commune au mois de juin : 130 personnes vont y travailler et certains salariés viennent déjà au Moustache Café. "J'ai des Roumains et des Polonais qui viennent le matin boire leur vodka et l'après midi boire leur Jack Daniel. On a du mal avec la barrière de la langue, mais forcément, ça ramène un peu de monde", décrit Morgane Rossignol.

Le Moustache Café est ouvert tous les jours sauf le mercredi.