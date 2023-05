Langeais : l'UFC-Que Choisir interroge les passants sur l'économie d'eau

Sous un grand soleil, l'UFC-Que Choisir 37 s'est installé à l'entrée du marché de Langeais. A tour de rôle, les bénévoles interpellent les passants avec cette question "que faire pour économiser l'eau ?" Les réponses étaient multiples.

Se laver moins souvent, mettre l'eau de la salade dans ses plantes, ou bien encore boire du Bourgueil (sans abuser). Voici quelques conseils que l'on peut lire en se promenant sur le marché. Tout le monde y va de sa proposition qui finit exposée aux yeux de tous. Clémentine, neuf ans, a elle-aussi trouvé des solutions pour économiser l'eau. "Il y a des bacs à la maison et pour arroser les plantes, on a un tuyau et du coup, c'est pas de l'eau de la maison, mais c'est de l'eau de la pluie !"

Des propositions pour économiser de l'eau © Radio France - Laurette Puaud

Une réflexion revient souvent, c'est l'utilisation des chasses d'eau. C'est ce que Stéphanie a écrit sur les affiches. "C'est vrai que mettre de l'eau potable dans les toilettes, ça peut paraître un peu choquant (...) Pour moi, ça a toujours été une aberration."

Les bénévoles d'UFC-Que Choisir renouvelleront l'expérience à Amboise le dimanche 11 juin prochain © Radio France - Laurette Puaud

C'est la deuxième fois que les bénévoles de l'UFC-Que Choisir 37 organisent cette activité. L'idée c'est de faire naître des réflexions autour de la consommation d'eau. Ils remarquent globalement que beaucoup sont sensibilisés aux questions d'économie d'eau ou de sécheresse. Et comme explique George, l'un des bénévoles, certains sujets reviennent plus souvent. "Il y a les douches, les toilettes. Vous avez les récupérations pour les salades, l'eau de la salade qu'on met sur les fleurs. Il y a tout, tout un panel. Mais les idées reviennent quand même. On voit que les gens individuellement, font les mêmes efforts."

Le prochain rendez-vous est fixé à Amboise le dimanche 11 juin.

