Langeais: les poupées Corolle fêtent leurs 40 ans

Langeais, France

Impossible de traverser Langeais sans croiser l'enseigne Corolle. L'entreprise y a un entrepôt au nord, et ses bureaux au sud. 43 personnes travaillent sur ces deux lieux, « il y a 6 personnes à la création. Elles imaginent les modèles et sélectionnent les matières, explique Muriel Joron, directrice marketing du groupe. Ensuite ça passe au marketing, à la comptabilité, et à la logistique, puisque c'est depuis Langeais que transitent tous les produits Corolle en France et dans tous les pays d'Europe. »

C'est aussi dans les bureaux de Langeais que se trouve la clinique des poupées : depuis 2006, Sophie Marais y assure le service après-vente des poupées Corolle. Chaque année elle répare 500 poupées, avant de les renvoyer à leurs jeunes propriétaires avec un certificat médical.

Rachetée il y a un an

Il y a un an, Corolle devenait une filiale du groupe allemand Simba Dickie, qui possède aussi Smoby et Majorette. Manfred Duschl est le directeur financier du groupe et le président du conseil d'administration de Corolle, « Sur le long terme, le but c'est très franchement de grossir, ici, avec Corolle. Mais pas à n'importe quel prix. On veut générer du chiffre d'affaires sur la qualité, c'est là-dessus qu'on peut vraiment gagner de l'argent ». Presque un an jour pour jour après le rachat de Corolle (le 1er avril 2018), Simba Dickie souhaite concentrer dans l'entreprise tourangelle tout le secteur poupée du groupe.

Depuis 2003, la production des poupées Corolle est délocalisée en Asie. Mais la France reste le principal client de l'entreprise. Le marché hexagonal représente 60% des ventes de poupées Corolle.