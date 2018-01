Corolle, le célèbre fabricant de poupées, pourrait être racheté à l'américain Mattel par le groupe allemand Simba Dickie, déjà propriétaire de Smoby, et qui souhaite monter en gamme. Le site de langeais serait conservé et les 45 postes maintenus.Le montant du rachat reste secret.

L'allemand Simba Dickie, déjà propriétaire en France de Smoby, serait sur le point de racheter les poupées Corolle à l'américain Mattel qui produit notamment la fameuse Barbie. Mattel, propriétaire des poupées et poupons Corolle depuis 1990, chercherait à vendre le site de Langeais (Indre-et-Loire) depuis 6 ans pour réduire ses coûts. Dans la fabrication d'une poupée, la main d'oeuvre, essentiellement chinoise, représente 70% du coût.

Le site de Langeais confirmé

De son côté, Simba Dickie, chercherait à monter en gamme et à se développer à l'export qui représente 40% du chiffre d'affaires de Corolle. La marque française, créée en 1979 par Catherine Réfabert, a renoué avec la croissance il y a 2 ans. Le chiffre d'affaire de Corolle atteindrait les 20 millions d'euros, les ventes auraient même progressé de 12% en 2016 selon le cabinet NPD. De bons résultats obtenus notamment grâce au concept "Ma Chérie Création", une poupée qu'on peut customiser grâce à de petits accessoires prédécoupés (pas de colle, pas de couture). Le repreneur de Corolle se serait engagé à conserver le siège à Langeais et à maintenir les 45 salariés. Une autre source évoque même la création d'une nouvelle société française. Le site de Langeais s'occupe des expéditions, des ventes en ligne, des réparations des poupées (la clinique des poupées) et aussi d'une partie de la conception des modèles.