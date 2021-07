Langon : quel avenir pour les hangars d'Airbus ?

Le président du département, Jean Luc-Gleyze et le président de la communauté de communes Sud Gironde et maire de Langon, Jérôme Guillem, ont rencontré la ministre de la Cohésion des territoires ce mercredi 28 juillet, pour évoquer la reprise de l'ancien site d'Airbus.

"On a été entendu" explique le maire de Langon Jérôme Guillem, après un entretien d'une heure avec Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Le sujet sur la table ce mercredi 28 juillet, était le futur de l'ancien site d'Airbus à Langon. Le départ de l'entreprise d'aéronautique fait suite à la fin de la production de l'avion A380. Il représente une perte estimée à 1,1 million d'euros pour la communauté de communes Sud Gironde et la ville de Langon. La question de la reprise du site, dont l'Etat est propriétaire, a également été évoquée suite à l'appel à projet publié le 9 juillet dernier par Voies Navigables de France. L'opérateur souhaite y établir une activité de transport fluvial, dont les retombées économiques inquiètent les élus.

Des perspectives

La rencontre avec la ministre a permis d'obtenir "des perspectives" selon le maire de Langon, Jérôme Guillem. "On ne va pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, mais c'est déjà une avancée". Des compensations fiscales pourront être mises en place pour "lisser le départ d'Airbus du site", sur 3 à 5 ans, selon l'évaluation du dossier. "Un gros travail va être fait par nos administrations pour que l'on puisse toucher ces aides le plus longtemps possible, et montrer que la situation a de lourdes conséquences sur l'économie locale".

La reprise du site

Jacqueline Gourault a également proposé d'organiser un rendez-vous avec la ministre en charge de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Il devrait avoir lieu dans quelques semaines. Le but est d'évaluer, en terme d'aménagement des territoires et d'économie, le projet porté par VNF. "De notre côté nous avons à travailler pour en faire en sorte qu'il y ait un devenir sur ces hangars. Si à la fin du rendez-vous, tout le monde arrive à être dans la même optique, ça ira très bien. Mais il reste du chemin à parcourir".