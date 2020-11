Langon : une salle de sport rouvre pour les sportifs et ceux qui soignent une maladie

À Bordeaux, les gérants de salles de sport avaient réussi à faire entendre leur combat mais rien n'a fait plier la préfecture. Un recours au tribunal administratif et une manifestation plus tard, ils n'ont toujours pas rouvert. Pourtant, les salles peuvent rouvrir grâce à un décret prévu et c'est ce qu'a fait la salle Globul Fitness, à Langon, dans le sud-gironde. Elle a rouvert ce lundi 9 novembre.

Le gérant Julien Bretou doit néanmoins faire respecter certaines conditions pour l'entrée des adhérents dans sa salle. Il faut une prescription d'un médecin pour :

l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau

les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire

les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées

les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles (pompiers, policiers, gendarmes)

Pour cette semaine, Julien Bretou, le gérant de cette salle, a reçu neuf personnes et pas une de plus et "principalement des personnes atteintes de maladies et pour qui la pratique régulière du sport est importante", précise ce trentenaire dont les coutures du tee-shirt sont en tension maximale.

"Quand la salle a fermé, mes brûlures intestinales sont revenues"

Au milieu de la salle, Wilfired enchaîne les exercices, entre le cardio et les abdos. Ce Langonnais réalise ces séances d'une heure, trois à quatre fois par semaine pour apaiser les douleurs qu'il a à cause d'une colopathie, une irritation des intestins. "C'est très handicapant et le sport, pratiqué de manière régulière, me permet d'atténuer cela", relève-t-il. Il ajoute : "Quand la salle a fermé, mes brûlures intestinales sont revenues en sept à dix jours."

Je ne peux pas me permettre de peser 120 kilos et que je n'arrive pas à faire les exercices que je demande aux enfants ! - Alexandre, maître-nageur

À quelques mètres de lui, Alexandre multiplie les exercices. Il est maître-nageur à la piscine du Spadium mais surtout mordu de sport : "Je fais du sport tous les jours mais en même temps, il le faut car je dois être en forme pour mon métier." Le fougueux Langonnais de 25 ans constate : "Pendant le confinement, j'avais fondu en muscles et pris en graisses car je ne faisais que des exercices avec le poids du corps. Je ne peux pas me permettre de peser 120 kilos et de ne pas arriver à faire les exercices que je demande aux enfants !"

Le Stade Langonnais intéressé

Ces neuf clients, ce n'est clairement pas ce qui permet à Julien Bretou de tenir financièrement, "c'est plutôt les 90% de clients qui n'ont pas résilié leur abonnement pendant le premier confinement alors qu'on leur avait proposé". Il pense que sur ce second confinement, 20% des adhérents qui vont se désabonner.

Du côté du sport professionnel, le Stade Langonnais ou encore un joueur de Hockey sur glace des Boxers de Bordeaux l'ont déjà contacté pour venir s'entraîner.