La"relance éco" en Normandie,le pôle de formation aux métiers de l'industrie reprends et adapte ses formations

Pour relancer l'emploi l'Etat va aider financièrement les entreprises qui recruteront des apprentis. En Normandie, le pôle de formation pour les métiers de l'industrie et de la métallurgie rouvre ses six centres tout en poursuivant ses formations digitalisées.Il y a des emplois à la clé promet t'il.

Chaudronnier, agent de maintenance, soudeur, fraiseur, des métiers qui ne font pas forcément rêver nos jeunes. Et pourtant chaque année les entreprises du secteur de l'industrie cherchent à créer près de 210.000 emplois. Des métiers encore mal connus, même si les choses changent comme avec leur mise à l'honneur lors des Finales Nationales des Olympiades à Caen il y a deux ans. Un événement qui permis à plusieurs jeunes apprentis, Clément, Gabriel ou encore Alex pour ne citer qu'eux, de montrer leurs savoir-faire .

Jeunes apprentis - Pôle UIMM

Dans la région, plus de 500 jeunes du CAP au bac pro ou BTS et plus de 2000 stagiaires en formation continue bénéficient tous les ans de formations dispensées dans les six centre du pôle, répartis sur le territoire de l'ex basse-Normandie. Plus de 60 formations différentes.

Et forcément avec la crise, les formations ont été adaptées

Il n'était pas question d'interrompre les cursus qui se déroulent tout au long de l'année, d'autant que les examens ne sont pas annulés. Certains ont d'ailleurs commencé. . Mais comme pour les écoles et autres établissements accueillant du public, le présentiel s'est arrêté, au profit du digital.

Le pôle de l'Uimm a donc mis en place des cours à distance pour ses formations initiales. Il a également organisé des Web Meeting pour pouvoir informer ses élèves et toucher de nouveaux publics. Il a par ailleurs innové en lançant des Facebook live pour maintenir les échanges, et expliquer ce qu'est l'apprentissage dans l'industrie.

Objectif garder le lien car avec le confinement de nombreuses entreprises ont fermé, ou réduit leurs activités et mis leurs salariés en chômage partiel pour respecter les contraintes sanitaires ce qui a forcément eu un impact sur les apprentis.

Pôle formation UIMM - Pôle

Le Pole de formation aux métiers de l'Industrie et de le Métallurgie forme mais recrute aussi

Le nombre de jeunes et de stagiaires formés chaque année dans la région s'il est important, reste insuffisant pour répondre à la demande. C'est pourquoi le pôle a décidé de poursuivre ses formation initiales et continue à distance tout en reprenant le présentiel. Et cela en appui avec le FNE-Formation de l'état qui prends en charge le financement pour les salariés en activité partielle. Le Pôle vient d'ailleurs de sortir un catalogue dédié, proposant à ces derniers plusieurs formations différentes.

Et pour ne rien négliger, et permettre aux futurs apprentis et entreprises recruteuses de garder le lien et d'échanger malgré tout, des jobs dating virtuels se tiendront du 17 au 19 juin prochains et quatre des six centres de formation (Caen, Vire, Damigny-Alençon et Cherbourg) ouvriront leurs portes du 29 Juin au 4 juillet matin.

Il faut savoir que chaque année, 87% des diplômés parviennent à trouver un emploi dans les six mois après leur sortie.

Les formations ont été digitalisées durant la crise explique, Claire Drieu en charge de la communication du Pôle pour la formation dans les métiers de l'industrie et de la métallurgie Copier

La relance éco en Normandie, c'est chaque matin 7h15 sur France Bleu