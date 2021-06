Làrtistes : une association qui aide les artistes à Dax

L'association Làrtistes a été créée il y a plusieurs mois à Dax pour venir en aide aux acteurs du monde culturel peu soutenus durant cette crise sanitaire. Elle les aide à trouver des dates, des salles et à gérer la communication de leurs spectacles.

Làrtistes est une association de soutien aux artistes locaux du spectacle vivant dans le secteur des Landes et du Pays-Basque. Elle aide les artistes en cherchant des lieux atypiques, des scènes pour accueillir leurs spectacles. Des concerts pour tout type de public, de l'humour, une maquilleuse professionnelle pour enfants, des magiciens, ils sont nombreux à profiter des aides de cette association.

L'association recherche des bénévoles

L'association recherche des bénévoles pour le démarchage commercial. Le but contacter des salles pour programmer les artistes. Elle aura également des besoins concernant la vie de l'association. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Làrtistes sur les réseaux sociaux. Vous pourrez donner de votre temps pour la bonne cause !

