Lassay-les-Châteaux : un couple d'une vingtaine d'années reprend une des boulangeries de la commune

Matthieu Betton et Marion Minier, 25 et 23 ans, ont repris une des boulangeries de Lassay-les-Châteaux le 19 février.

Ça bouge à Lassay-les-Châteaux dans le Nord-Mayenne ! Un couple d'une vingtaine d'années a repris le 19 février une des deux boulangeries de la commune. Matthieu Betton et Marion Minier y travaillaient déjà comme boulanger et vendeuse et se sont lancés quand leur patron est parti. Ce n'est pas simple de devenir patron et patronne à 25 et 23 ans mais le jeune couple est ultra motivé.

"Bienvenue à Lassay"

Lui est originaire de l'Orne, elle d'Eure-et-Loire mais ils vivent en Mayenne depuis plusieurs années. Ils ont pesé le pour et le contre avant de se lancer mais comme ils connaissaient déjà les clients, Mathieu et Marion ont vite pris leur décision. "Les clients nous réclamaient entre guillemets. Maintenant qu'on s'est installé, les clients ont attendu l'ouverture donc ils jouent le jeu", se réjouit la jeune patronne de 23 ans. Le jeune couple a été bien accompagné dans ce projet et s'appuient notamment sur le comptable de l'ancien boulanger. "On nous guide bien donc c'est plutôt rassurant", affirme Marion Minier.

Les clients semblent déjà au rendez-vous. "Bienvenue à Lassay", lance l'un d'eux en venant chercher son pain. "J'espère que ça va tenir très longtemps, je leur souhaite beaucoup de courage", ajoute une autre cliente habituée.

Le jeune couple veut innover, en diversifiant les pâtisseries notamment. © Radio France - Maïwenn Bordron

Une pâtissière de 20 ans les a rejoint il y a quelques jours : ils sont désormais patron et patronne mais c'est un nouveau statut auquel Marion a du mal à s'habituer. "On est collègues, on n'a pas envie de se dire qu'on est patron et patronne car on est encore jeunes", sourit-elle.

Ça fait peur mais bon, on est plutôt bien entourés.

Marion Minier, nouvelle patronne de la boulangerie du Château

Le jeune couple va devoir faire ses preuves pendant six mois pour convaincre la banque de lui prêter de l'argent. "Pour l'instant, on n'a pas eu le choix de partir en location-gérance pendant quelques mois pour avoir un bilan pour acheter parce que la banque a refusé comme les anciens (boulangers) avaient un bilan négatif. Quand c'est comme ça, la banque ne prête pas d'argent. Si notre bilan est bon, on pourra acheter le fond de commerce", détaille Matthieu Betton. La boulangerie compte innover et va par exemple proposer des gâteaux en forme de chiffre pour les anniversaires. Les jeunes patrons vont également diversifier leurs pâtisseries avec des créations originales tout en conservant les traditionnels mille-feuilles, Paris-Brest et flancs.

La boulangerie du Château est ouverte tous les jours, sauf le mercredi après-midi et le jeudi.