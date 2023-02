"Latécoère a un devoir social vis à vis de ses salariés et du territoire", réagit le ministre de l'industrie

Le sujet Latécoère n'en finit plus de prendre de l'ampleur. Mardi 7 février, la direction de ce sous-traitant aéronautique a annoncé la délocalisation d'ici 2024 de son usine de Montredon vers la République Tchèque et le Mexique. Après la réaction indignée en fin de semaine de la présidente de la région Occitanie, c'est au tour de Roland Lescure, le ministre de l'industrie de réagir au micro de France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

Le ministre de l'industrie " très surpris"

"Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très surpris par l'annonce de Latécoère. Je leur ai fait savoir que le ministère de l'industrie doit être tenu informé avant ce genre d'annonces*",* commence par préciser Roland Lescure.

Vendredi, trois jours après le CSE de Latécoère, les équipes du ministre ont rencontré la direction du sous-traitant. "le secteur de l'aéronautique est dynamique aujourd'hui, moi je suis surpris qu'un membre de cette filière rencontre ce genre de difficultés mais ce sont des choses qui arrivent à n'importe quelles entreprises."

Et le ministre d'embrayer : "je souhaite avant tout que les salariés soient extrêmement bien traités*. On espère qu'un certain nombre vont être reclassés dans le site et que l'activité soit par ailleurs maintenue sur ce site. J'ai échangé à ce sujet justement avec Carole Delga, la présidente de la région."*

Un cinquantaine de personnes à reclasser selon le ministre

Pour rappel, après l'annonce de Latécoère, Carole Delga avait fait savoir qu'" elle ne lâchera[it] rien " au sujet de la délocalisation de l'usine de Montredon. Un avis que partage le ministre : "on est tombé d'accord sur ce sujet. L'entreprise a un devoir social vis-à-vis des salariés et du territoire. Que ça soit la présidente de région ou moi, l'industrie n'a pas de couleur de maillot. On est tous à ses côtés et on doit s'assurer que les industriels fassent leur part du travail."

Mais le ministre se veut rassurant : "je le répète mes équipes et moi-même allons suivre ça de très près. Et la direction s'est engagée à suivre de très près aussi la situation de chaque salarié. Et puis dans l'ensemble, compte tenu des recrutements prévus, une soixantaine à ce jour, et des fins de postes, environs 110, il n'y aurait qu'une cinquantaine de personnes à reclasser et la direction s'est engagée à la faire sous la forme de départs volontaires avec dans ce cas de figure un accompagnement financier."

Les négociations entre la direction et les syndicats doivent prendre fin mercredi 15 février ; la direction, qui ne dément pas l'information, refuse de s'exprimer d'ici là.