Latécoère annonce une nouvelle acquisition, pour continuer à se renforcer

Latécoère continue sa politique de rachat, pour assurer sa stabilisation dans le secteur aéronautique. Dans un communiqué de presse, l'entreprise toulousaine annonce l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES), basée en Espagne, à Malaga. Ce rachat est le troisième depuis l’augmentation de capital de 222 millions d'euros réalisée au mois d’août. Latécoère a déjà acquis SDM au Mexique (fournisseur d'assemblages et de composants composites) et TAC en Belgique (fabricant de bielles).

Selon le communiqué de Latécoère, "MADES est une société de fabrication de produits électroniques (« EMS ») spécialisée dans les cartes de circuits imprimés (« PCB ») pour des applications de haute fiabilité sur les marchés de la défense (~80% des ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (~20% des ventes)".

La société espagnole emploie environ 100 personnes "hautement qualifiées" à Malaga. Latécoère explique que l'acquisition de MADES permettra de "mieux répondre à l'ensemble des besoins produits de sa clientèle pour les systèmes d'interconnexion de câblage électrique (« EWIS »)"

"Je me réjouis de cette transaction" déclare Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère : "MADES est une entreprise leader sur son marché, dotée d’une gestion efficace et de performances opérationnelles et clients de tout premier plan. (...) MADES permet de se développer sur le segment de marché de la Défense américaine et créera des synergies importantes au sein de la division Systèmes d'Interconnexion de Latécoère, tout en renforçant notre position de numéro 1 pour les meubles avioniques".

La semaine dernière, le directeur général avait inauguré le nouveau siège de Latécoère, quartier Roseraie à Toulouse. Thierry Mootz avait indiqué vouloir multiplier les acquisitions d'ici 2025 pour atteindre une "taille critique" d'1,5 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.