Latécoère inaugure son nouveau siège à Toulouse, l'activité reprend après avoir atteint "son point bas"

L'avenir de Latécoère est "plus que jamais ancré en France, et ancré à Toulouse" affirme le directeur général, Thierry Mootz. L'équipementier aéronautique a inauguré ce mardi 7 décembre son nouveau siège social à Toulouse (quartier La Roseraie), sur le site historique de l'entreprise, rue de Périole. Le bâtiment de cinq étages est déjà en activité depuis la fin de l'été. 700 personnes y travaillent, dans l'administratif mais aussi dans la recherche et le développement.

Latécoère va redresser la tête, son directeur général en est sûr, malgré la crise du Covid-19 et le variant Omicron. Entre 2019 et 2020, le groupe a perdu près de 50 % de son chiffre d'affaires (de 713 millions d'euros en 2019 à 413 millions en 2020). Il a fallu en passer par un plan social, avec environ 200 postes supprimés en France.

Retour à l'équilibre en 2023, malgré le variant Omicron ?

Et pour 2021, malgré une année encore compliquée, le chiffre d'affaires devrait dépasser celui de 2020 explique Thierry Mootz : "on a atteint au deuxième trimestre de cette année (2021) le point bas de notre activité. Aujourd'hui, on remonte. On va annoncer des résultats qui seront meilleurs qui ont été annoncés en début d'année, et _on continue notre progression_. L'objectif étant d'avoir des chiffres qui seront à l'équilibre vraisemblablement en 2023, et une génération de cash positive à partir de 2024".

Aujourd'hui, on remonte.

Bref, le groupe centenaire toulousain espère pouvoir renouer avec les bénéfices d'ici deux ans, mais Thierry Mootz est "très attentif à l'évolution du Covid", surtout avec la nouvelle menace du variant Omicron. Mais le directeur général est optimiste : "on est dans une industrie dont on sait que les tendances de fond vont être confirmées. On sait que le tourisme reprendra à un moment ou un autre".

Le dirigeant note déjà une reprise du trafic aérien domestique, sur les zones intra-continents. En revanche, ça sera plus long pour le trafic long-courrier, entre continents. "Mais pour les courts-courriers, type Boeing 737 ou Airbus A320, on sent que les cadences reprennent, et ça se sent clairement dans nos carnets de commandes" note Thierry Mootz. Sachant que Latécoère travaille avec plusieurs avionneurs : Airbus bien sûr mais aussi Boeing, Embraer, etc.

Thierry Mootz devant le siège de Latécoère, rue de Périole à Toulouse. © Radio France - Mathieu FERRI

Les matériaux composites, pour prendre le virage de l'avion vert

A Toulouse, sur le site de Périole, la fabrication a quasiment disparu, elle est désormais menée à Toulouse-Montredon (près du péage de L'Union) et à Gimont (Gers). A la Roseraie, on travaille donc sur l'avenir, avec des bureaux d'études pour rendre les avions plus légers, donc moins gourmands en kérosène. Les ingénieurs de Latécoère planchent notamment les matériaux composites, que ça soit à base de plastiques ou de métaux.

Exemple avec une porte de secours pour un Airbus militaire. Le projet vient d'être finalisé en 2021, et testé chez Airbus en Espagne. "La particularité de ce dernier, c'est qu'on va réussir à produire une structure monobloc, par le procédé d'infusion" explique Vincent Banaziak, responsable programme au sein de la direction de l'innovation chez Latécoère. En bref, réussir à fondre une pièce d'un sol bloc, à 400 degrés.

Latécoère travaille aussi sur l'assemblage, parfois sans rivets, en soudant deux éléments métalliques l'un avec l'autre avec des technologies de pointe. Tout ceci sera étudié et éprouvé dans le centre de développement composite, en cours d'installation pour cinq millions d'euros dans un ancien bâtiment d'usine, rue de Périole. Son ouverture est prévue à l'été 2022. Pour Thierry Mootz, le directeur général, il ne fallait pas rater ce virage : "Pour faire un avion plus vert, parce que plus léger. On veut se positionner sur ce type de produits. (...) Travailler sur la masse, sur la réduction de poids pour aller vers notre raison d'être qui est servir l'aéronautique avec des solutions innovantes et durables, c'est ce que je veux incarner".

Sachant que ces matériaux composites sont souvent recyclables. Autre coeur de métier pour Latécoère, le câblage, avec des innovations sur la fibre optique à bord. Et là aussi, c'est sur le site toulousain de Périole qu'on y travaille.