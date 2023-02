Latécoère : "Je ne vais rien lâcher" dit Carole Delga, qui refuse la délocalisation du site toulousain

Quand on parle de l'avenir de Latécoère, le regard de Carole Delga en dit long. La présidente du Conseil régional d'Occitanie est très claire : "Je ne vais rien lâcher". La direction du site aéronautique projette de transférer d’ici à fin 2024 la totalité de l’activité du site Montredon vers la République Tchèque et le Mexique .

"Je suis assez préoccupée par l'avenir de Latécoère. On ne peut pas laisser une telle stratégie industrielle pour l'un des acteurs historiques et majeurs de l'aéronautique", s'agace la présidente de la Région Occitanie ce vendredi.

"La délocalisation est inadmissible"

"Latécoère a bénéficié des aides de l'État français et de l'Union européenne, et c'est pourquoi je vais demander au ministre de l'Industrie une pleine mobilisation à nos côtés. Économiquement, la stratégie n'est nullement justifiée".

Pour la présidente de la Région, les choix sont mauvais, et elle ne compte pas abandonner les salariés : "On ne va pas laisser accepter que les salariés soient les premiers impactés et que derrière, la France et l'Europe soit affaiblies alors que cette même entreprise a bénéficié de l'argent public."

"Je vais discuter avec le ministre de l'Industrie aujourd'hui", ajoute l'élue présente dans les locaux de la Région pour une rencontre avec Pere Aragonès, président de la Généralitat de Catalunya. "Puis nous allons discuter avec les représentants de salariés et la direction par la suite. Je suis une femme de dialogue, mais une femme ferme sur la question du respect des salariés et sur la souveraineté de mon pays", insiste Carole Delga avant de conclure au micro de France Bleu Occitanie : "Je suis très mobilisée et je ne vais rien lâcher".