Latécoère : la direction signe un accord sur l'emploi avec les syndicats majoritaires, la CGT est contre

Le printemps n'est pas serein pour les salariés de l'usine Latécoère de Montredon, au nord-est de Toulouse. Ils savent depuis le début de l'année qu'une partie de l 'activité de leur usine va être délocalisée à l'étranger mais ignorent toujours ce que vont précisément devenir leurs postes. Ce mardi, les syndicats majoritaires chez Latécoère aérostructures ont signé un accord collectif d'entreprise.

ⓘ Publicité

La CFE-CGC et FO se sont mis d'accord avec la direction concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels. "Une démarche de gestion de l'emploi et des compétences qui participe à sécuriser les parcours professionnels des salariés sur le long terme et facilite l'évolution des métiers" écrit la direction dans un communiqué envoyé à France Bleu Occitanie. Cet accord doit accompagner la transformation du site de Montredon en centre de solutions et services et de développement. Des négociations sont toujours en cours avec les syndicats sur le projet industriel.

En résumé, le site de Montredon est appelé à évoluer. Seules quelques activités actuelles resteront comme un magasin d'équipements, le laboratoire d'essais, les imprimantes 3D mais huit machines d'usinage seront transférées vers Prague et une au Mexique. La direction souhaite que les ''installations de Toulouse-Montredon concentrent des activités rentables, pérennes, qui seront organisées en deux pôles : solutions-services et développement."

Des activités de services, de support aux clients, d'innovation pourraient s'implanter. Un centre de développement composite, une activité naissante opérationnelle d'ici juin, pourrait également voir le jour sur le site de Montredon. "C'est un secteur en évolution, les clients souhaitent faire des économies en allégeant au maximum les avions, on peut proposer des prototypes" précise Stéphane Faget, délégué syndical Force Ouvrière chez Latécoère.

Au total, 107 personnes travaillent sur le site de Montredon. Stéphane Faget souhaite que "la direction s'engage à trouver une solution pour chaque salarié", ce qui est le cas avec cet accord signé ce mardi, le dialogue avec les représentants des salariés va se poursuivre. "Des formations pourront être proposées aux salariés qui veulent rester sur le site. D'autres se verront proposer de rejoindre les sites de Toulouse-Périole ou de Gimont dans le Gers. Des formations et un accompagnement financier seront proposés pour des projets personnels. Il y aura aussi un projet d'accompagnement personnalisé vers la retraite."

Le syndicaliste explique que l'activité de machines-outils souffre désormais d'un manque de compétitivité au niveau des coûts de production. Les machines ne tournent plus à plein régime, voilà pourquoi une grosse partie est transférée.

La CGT appelle à un rassemblement mercredi matin

La direction s'est engagée à ne pas licencier "mais les salariés n'en n'ont pas la garantie" s'inquiète Florent Coste, le secrétaire général de la CGT chez Latécoère. Il a refusé de signer l'accord car il réfute les mesures d'accompagnement supra légales et réclame le paiement des jours de grève par la direction ainsi qu'un dédommagement pour préjudice moral.

Après une semaine de grève, un rassemblement est organisé ce mercredi 19 avril à 10h devant l'usine par la CGT. La direction aurait proposé au personnel de Montredon de travailler au siège social de la Roseraie ou à Gimont dans le Gers. "Il n'y a de toute façon pas la place pour 107 personnes", assure Florent Coste.

Toujours selon la CGT, à ce jour, une quinzaine de postes d'ouvriers sont à pourvoir. Les offres ont été affichées dans l'usine de Montredon. "Les salariés ont compris combien l'engagement de la direction de reclasser tout le monde était un leurre et une arnaque", écrit le syndicat dans un communiqué transmis à la presse.

"Les salariés sont en grève illimitée depuis le 12 avril. Des machines sont éteintes" selon le syndicaliste. Le sous-traitant aéronautique spécialiste des aérostructures et des interconnexions fabrique des pièces élémentaires depuis 2017.