Lauak prévoit d'embaucher 400 personnes d'ici 3 ans

La Crise économique qui a suivi la crise sanitaire du coronavirus a impacté fortement le secteur aéronautique en France. Au Pays Basque, le plus gros sous-traitant aéronautique, le groupe Lauak a licencié deux cents personnes en France à la fin de l'année 2020 et ne tablait pas sur une reprise d'activité avant 2024. Il semblerait que le secteur retrouve des couleurs plus vite que prévu. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'Assemblée Générale de l'UIMM, L'Union de l'Industrie et des Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique qui se tenait ce mardi.

Au cours de cette AG, les différents patrons ont confirmé la tendance et notamment à Hasparren. Mikel Charriton, le patron de Lauak se félicite de cette _"bonne nouvelle_. On a passé un an très compliqué et là, depuis trois semaines, on a eu des signaux très positifs de la part d'Airbus sur son programme A320. On voit les augmentations de cadence. Aujourd'hui, on est concrètement à 40 avions par mois et on va passer à 60 avions par mois fin 2022, donc une augmentation sensible de l'activité sur ce programme."

Une reprise d'activité plus rapide que prévue et des embauches

Mikel Charriton se veut à présent résolument positif. " On va retrouver les niveaux d'activité d'avant crise assez rapidement, plus rapidement qu'espéré. On s'attendait à une reprise de l'activité aéronautique plutôt à horizon 2024-2025. Finalement, ce sera plutôt à horizon 2021, début 2022. On ne s'y attendait pas. " Et le patron haspandar de reconnaitre que le plan de l'an dernier était "assez agressif. On va réembaucher" 400 à 500 personnes d'ici 3 ans envisage-t-il à présent.